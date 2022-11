Izmene u saobraćaju zbog snimanja filma „Lančana reakcija“

BEOGRAD – Zbog snimanja filma „Lančana reakcija“ na centralnim beogradskim ulicama, od 12. novembra od 23 do 13. novembra do 4 časa, doći će do izmenjenog režima saobraćaja u zoni Studentskog trga.

U tom periodu potpuno će biti obustavljen saobraćaj u ulici Studentski trg, na delu od ulice Vuka Karadžića do 1300 kaplara.

Kako se navodi u saopštenju Gradske uprave, povremeno će biti obustavljen saobraćaj u intervalima od 3 do 5 minuta na okretnici linija javnog gradskog prevoza Studentski trg.

Tokom realizacije snimanja u planiranom vremenskom intervalu, vozila sa linije EKO2, u oba smera će saobraćati trasom Kolarčeva – Trg Republike – Francuska – Cara Dušana – Tadeuša Košćuškog i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 31, kao i noćne linije 29N, 31N i 33N će izlaziti iz terminusa „Studentski trg“ na prvom izlazu, u visini raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića, uz povremenu obustavu saobraćaja od 3 do 5 minuta.

Vozila sa linija 22L, 28 i 41 će biti propuštana prilikom izlaska iz terminusa „Studentski trg“ uz povremenu obustavu saobraćaja od 3 do 5 minuta.

Privremeno se ukidaju stajališta „Trg republike“, „Studentski trg“ u oba smera, „Cara Uroša“ u smeru ka Beogradu na vodi i „Kalemegdan“ u smeru ka SRC „Milan Gale Muškatirović“ za liniju EKO2.

Na izmenjenom delu trase vozila sa linije EKO2, koristiće postojeća stajališta javnog prevoza, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će za vreme realizacije snimanja biti postavljena odgovarajuća saobraćajna siganlizacija, prema elaboratu saobraćajnog obezbeđenja.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.