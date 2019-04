Izmene u zdravstvenoj zaštiti: šta donose novi zakoni? (video)

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić izjavio je u Novom danu da su u skupštinskoj proceduri trenutno četiri zakona, od čega su dva krovna – o zdravstvenoj zaštiti i osiguranju. Dodaje da je novina da se bez overene knjižice može vršiti palijativno zbrinjavanje, skrining program i imunizacija.

„Ubuduće će roditelji dece obolele od malignih bolesti moći da budu uz decu do izlečenja, odnosno do punoletstva“, kaže on.

Kako navodi, za sada su u pitanju retke bolesti, maligne bolesti, a u planu imaju proširenje liste roditelja koji će moći da budu uz svoju decu.

„Na osnovu lekarskog izveštaja se vrši pravdanje, deca idu na redovne kontrole, na osnovu lekarskih uverenja, to će se pravdati kod RFZO“, kaže Vekić.

Govoreći o novini da se bolovanje koje određuje izabrani lekar produžava na dva meseca, Vekić kaže da su hteli da smanje gužve, a sa druge strane dali veću prenadležnost izabranih lekara.

„Imali smo veliki pritisak na komisije i RFZO, tako da smo procenili da bi na taj način uštedeli novac kroz komisijski rad. Izabrani lekar će kontrolisati, a ako vidimo kroz anamnezu i medicinski karton da su učestali pacijenti koji koriste učestale dijagnoze, zdravstvena inspekcija će kontrolisati to“, kaže on.

Kaže da su obaveznim skrining pregledima želeli da probude svest građana da se češće javljaju na te programe.

„Videćemo da li ćemo popraviti ovu neslavnu statistiku“, kaže on.

Dodaje da će opravdani neodlazak na skrining pregled biti uvažen.

„Ukoliko ste dobili poziv, a sprečeni ste, na putu ste, dete vam je bolesno, odnećete izveštaj lekara. Vodi se evidencija, vode je izabrani lekari, odnosno lekari koji sprovode skrining program. Neki se sprovode u domovima zdravlja, neki na sekundarnom nivou, sve se evidentira kroz sistem“, kaže on.

Kako kaže, izabranom lekaru se nosi opravdanje.

„Svaki dokument će biti opravdan, svaki razlog će biti prihvaćen, ako niste bili u fizičkoj mogućnosti“, kaže on.

Ističe da će pozivi stizati putem pošte, pismeno, da se tog i tog dana pacijent javi u DZ.

„To se ne šalje danas za sutra, već nekoliko dana unapred, mogu da se planiraju te obaveze, sigurno desetak dana ranije“, kaže Vekić.

V.d direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut Verica Jovanović u razgovoru sa reporterkom N1 Marijom Komazec rekla je da je ta mera definisana tačno članovima zakona o zdravstevnom osiguranju i zaštiti.

„U cilju promovisanja preventivnih pregleda, definisana je da predstavlja podsticaj za stvaranje navike kod građana o tome da se preventivni pregled obavi u određenoj životnoj dobi onako kako to struka predlaže“, kaže ona.

Kako je rekla, određenim podzakonskim aktima biće definisano koliko se puta ponavlja poziv za skrining.

„Mi ih zovemo ciljanim pregledima, ciljani su u odnosu na malignu bolest ili životno doba“, kaže.

Gost Novog dana Berislav Vekić kaže da je jedna od novina da je predviđeno da bazičnu uslugu plaća RFZO.

„Sve što biste želeli kvalitetnije, bolje, po pitanju usluge, smeštaja, hospitalizacije, pomagala, ako želite bolje, vi ćete na cenu koju je odobrio RFZO dodati ostatak“, kaže on.

Takođe navodi da je novim predlogom, nacrtom zakona predviđeno da će privatnik moći da zakupi određene kapacitete u bolnicama, one koji nisu neophodni.

„Jedan privatnik će moći da zakupi određeni prostor, da ga sredi, adaptira, unese određenu opremu. Potpisao bi ugovor do 20 godina i nakon 20 godina, tako adaptirani prostor pripadao bi toj državnoj zdravstvenoj ustanovi“, kaže Vekić.

