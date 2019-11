Izmenjen kućni red: Kazne i do 100.000 dinara

Skupština grada Beograda usvojila je „Novi kućni red u stambenim zgradama“. Koje su najvažnije izmene predviđene novim kućnim pravilima?

Osim izmenjenog vremena odmora, prema usvojenoj odluci o kućnom redu, ubuduće nema mesta za iznenadna slavlja, jer će sve proslave komšijama morati da se najavljuju dva dana unapred. Propisano je i obavezno zaključavanje ulaznih vrata, a pooštrene su i obaveze održavanja zajedničkih delova u zgradi.

Za nepoštovanje su propisane kazne i za stanare i za upravnike.

Kažnjavaće se i stanari i upravnici

Stanar koji ne poštuje kućni red kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara. Ukoliko je reč o pravnom licu, kazna je 50.000 dinara. Međutim, ne sankcionišu se samo stanari, već i upravnici. Upravitelj iz redova komšija teretiće se iznosom od 10.000 dinara, dok profesionalnog upravnika čeka veći udar po džepu, 20.000 dinara. Za njegovu firmu kazna je 100.000 dinara.

Ovo su najvažnije odredbe novog kućnog reda:

Kućni mir

Kućni mir je predviđen od 16 do 18 i od 22 do 7 časova. U danima vikenda od 14 do 18 i od 22 do 8 časova subotom, a nedeljom sve do 10 časova. Podsetimo — do sada je dnevni odmor bio od 13 do 17 časova, kao i od 22 do 6 časova.

Šta je sve zabranjeno?

Za vreme kućnog mira zabranjeno je trčanje, vikanje, skakanje, kao i upotreba mašina i uređaja koje narušavaju tišinu u zgradi. Takođe, u to vreme je zabranjeno i, na primer, sređivanje travnjaka ispred zgrade ili bilo kakvi drugi radovi oko zgrade.

Kazne i za bučne klime

Sugrađani bi kazne mogli da plate i zbog bučnih klima uređaja. Nije tajna da mnogi od njih, posebno oni starijih generacija, proizvode buku iznad granice.

Najava proslava dva dana ranije

Ukoliko želite da organizujete proslavu u svom stanu, moraćete to komšijama da najavite najmanje dva dana unapred. I da sa slavljem završite do 1 čas iza ponoći.

Izdavanje prostorija

Beograđani će ubuduće moći da izdaju zajedničke prostorije u stambenoj zgradi, i to u različite svrhe. Za odluku će biti dovoljan glas većine stanara.

Kazna za otvoren prozor

Profesionalni upravnici moraće da vode računa o servisiranju protivpožarne opreme, liftova, gromobrana i panik rasvete, kao i ako je neki prozor u zgradi otvoren u vreme nevremena. Kazna za nepoštovanje odluke je 20.000 dinara.

Zabranjeno na krov

Po novom kućnom redu zabranjen je pristup krovu i krovnim terasama. Krov i neophodnu krovnu terasu stambene zgrade sada mogu koristiti samo stručna lica radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, kao i zbog uklanjanja snega, leda…

Zaključavanje ulaznih vrata

Zatvaranje i zaključavanje ulaznih vrata biće obavezno u letnjem periodu od 23 do 6 časova, a zimi jedan čas duže. I za nepoštovanje ove odluke predviđene su kazne za Stambenu zajednicu, ali i upravnike.

Fotografije ne važe

Još jedan potencijalni problem na koji ukazuju upravnici je činjenica da se kao dokaz neće moći koristiti fotografije. Dakle, ako snimite da neko baca đubre sa terase ili pere tepih na njoj, ništa neće vredeti ako to ne vide i komunalni inspektori.

(Sputnjik)