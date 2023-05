Izveštaj: Zbog rata i prirodnih katastrofa rekordni 71 milion ljudi interno raseljen 2022.

Prošle godine u svetu je zabeležen rekordno visok broj od 71,1 milion interno raseljenih ljudi.

To je posledica rata u Ukrajini, ali i prirodnih katastrofa, pokazuje danas objavljeni izveštaj Centra za monitoring interno raseljenih i Norveškog saveta za izbeglice.

Broj interno raseljenih od 71,1 milion u svetu predstavlja povećanje od 20 odsto u odnosu na 2021. godinu, navodi se u izveštaju.

Do kraja 2022. godine 5,9 miliona ljudi bilo je primorano da se preseli unutar Ukrajine zbog ruske invazije čime je ukupan broj interno raseljenih ljudi zbog sukoba i nasilja u svetu dostigao 62 miliona, a to je povećanje od 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Sirija ima 6,8 miliona raseljenih zbog sukoba posle više od deset godina građanskog rata.

Broj ljudi raseljenih unutar te zemlje na kraju 2022. zbog prirodnih katastrofa kao što su poplave i glad dostigao je 8,7 miliona, što je porast od 45 odsto u odnosu na 2021. godinu.

Termin interno raseljeni odnosi se na ljude koji su primorani da se pomeraju unutar granica svoje zemlje i u izveštaju Centra za praćenje interno raseljenih nisu računate osobe koje su se iselile u druge zemlje.

Agencija UN za migracije saopštila je da je samo u nekoliko nedelja ove godine zbog sukoba u Sudanu između vojske i rivalske paravojne grupe, u toj zemlji interno raseljeno već oko 700.000 ljudi.

Centar za monitoring interno raseljenih, kao glavni faktor raseljavanja stanovništva zbog katastrofa u 2022. godini, naveo je vremenski fenomen La Ninju, koji se događa treću godinu za redom. Taj fenomen doveo je do rekordnog raseljavanja zbog poplava u Pakistanu, Nigeriji i Brazilu i do najteže suše do sada zabeležene u Somaliji, Keniji i Etiopiji, navodi se u izveštaju.

U 2022. godini podudario se veliki broj sukoba i prirodnih katastrofa što je dovelo do raseljavanja u razmerama koje do sada nisu viđene, rekao je Jan Egeland generalni sekretar Norveškog saveta za izbeglice.

(Beta)

