„Jedan od pet miliona“ u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu (foto, video)

Peti po redu protest građana „Jedan od pet miliona“ počeo je na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nakon obraćanja govornika, okupljeni su krenuli u protestnu šetnju ulicama Beograda.

For the fifth week, thousands have gathered in Belgrade to voice their anger at Serbian President Vucic, who they accuse of increasingly autocratic rule.

Protesters demand more media freedoms and an end to attacks on journalists and opposition politicians.#1od5miliona pic.twitter.com/cKoEdw826U

