BEOGRAD – U Srbiji će danas biti promenljivo oblacno, toplo i sparno, mestimicno sa kisom i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, mada manje česte u odnosu na prethodne dane, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, u planinskim predelima i jak, severni vetar. Jutarnja temperatura od 16 do 20 C, najviša dnevna od 27 do 30 C.

