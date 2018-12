Jovanović: Mnogima, pa i Rusiji, odgovara uzdrmani Makron

BEOGRAD – Mnogima u Evropi odgovara da pozicija francuskog predsednika Emanuela Makrona bude uzdrmana, kaže direktor Foruma za bezbednost i demokratiju Milan Jovanović i dodaje da postoje sumnje da su i Rusi na neki način umešani u organizaciju protesta „žutih prsluka“.

„EU je trenutno stešnjena između SAD i Rusije, to je velika teritorija ili velika unija, koja još nije do kraja pokazala svoje potencijale. Oni su možda tek naslućeni i zbog toga su veliki pritisci od strane drugih velikih sila na EU, i u tome ne učesvuje samo Rusija“, kazao je on za Tanjug.

Jovanović smatra da je razlog tome to što je francuski predsednik, pored „odlazeće“ nemačke kancelarke Angele Merkel, viđen kao osovina koja još uvek brani EU od partikularizama i nacionalizama.

„O tome je nedavno govorio i čuveni filozof Jirgen Habermas – da li će EU uspeti da odbrani sebe kao politički koncept i da li će, osim monetarne unije koja postoji i koja je ranjiva, uspeti da se uspostavi i neka vrsta političke unije u izrazitijem smislu nego što je to bilo do sada“, naveo je Jovanović.

On je citirao francuskog filozofa Bernara Anrija Levija, koji je upozorio na „huškanje“ Francuza putem društvenih mreža, ističući da će u narednim danima „žuti prsluci“ morati da se ograde od „crnokošuljaša“.

Po njegovom mišljenju, i Rusiji bi odgovaralo da utiče na to ko će biti ili ko neće biti novi „šef“ EU, nakon što se Merkelova povuče.

Jovanović u tom kontekstu ukazuje da je nekoliko naloga na društvenim mrežama, pogotovo na Fejsbuku, nestalo nakon što je, zbog odluke francuske vlade da odloži poskupljenje goriva, došlo do privremenog stišavanja tenzija i sukoba u Francuskoj.

„Prethodno je otkriveno da ti linkovi vode ka Rusiji, čak do nekih imena poput medijskog mogula Malofejeva, vlasnika portala koji su plasirali lažne vesti i u Crnoj Gori, uoči njenog pristupanja NATO“, navodi Jovanović i podseća da je predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker nedavno upozorio na „digitalnu ranjivost“ EU.

(Tanjug)