Jugoslav Ristić: Srbija raj za investitore, pakao za radnike

Radnici u Srbiju su tretirani kao krpe i najnevažnija su sporedna stvar na svetu, rekao je Jugoslav Ristić iz Samostalnog sindikata Srbije Kragujevac.

On je u petak uveče na tribini koju je organizovao Zrenjaninski socijalni forum (ZSF) pod nazivom „Radnici nisu krpe“ rekao da su tokom privatizacije, odnosno deindustrijalizacije, pojedina preduzeća prodavana kao imovina, a radnici prodati uz mašine kao krpe.

„Da bismo mogli nešto da promenimo moramo da konstatujemo šta nam se dešava i šta su ciljevi onih koji nam to rade, a to je da Srbija bude zemlja jeftine radne snage i i dobre zabave za njih“, rekao je Ristić na tribini u Zrenjaninu.

Kazao je da su ciljevi koje poslodavci žele da postignu ukidanje zdravstvenog osiguranja i obaranje penzija na nivo od 48 odsto i na kraju privatizacija penzionog fonda.

„Svi trpe zulum u kome živimo, trpe jedno vreme ali niko neće do veka, Srbija koja je raj za investitore jeste pakao za radnike ako to ne promenimo imamo ogromnu odgovornost za generacije koje dolaze“, ocenio je on.

Aktivista ZSF Branislav Markuš rekao je da nema vidljive solidarnosti na terenu, koja je temelj sindikalnog rada, i da je to posebno izraženo u privatnom sektoru.

Predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković koji je rekao da je u Srbiji raširen problem strah od gubitka posla i da je od tog straha stvoren osećaj apatije.

U Srbiji, rekao je, postoji osećaj besa, nezadovoljstva i ugroženog ponosa, a taj bes mora se adresirati i mora postojati platforma o tome ko je kriv i ko je s jedne i druge strane fronta.

Predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić, govoreći o problemima u zdravstvu, rekao je da je najveći problem našeg društva „mrak“, odnosno tajnost rada onih koji brinu o opštem dobru.

„Moramo da počnemo da razmišljamo o tome da smo svi pojedinačno ta kontrola koja bi trebalo da bude, ali, nažalost, institucije poput Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ministarstava, pravosudja, tužilaštava potpuno ne funkcioniše“, rekao je Panić.

Željko Veselinović predsednik USS Sloga rekao je da se mnogo u teoriji govori o solidarnosti i zajedničkoj borbi.

„Srpski radnici su velike kukavice, za razliku od radnika u inostranstvu nemaju nimalo hrabrosti da se pokrenu i bore za svoja prava“, kazao je on.

Snaga sindikata i hrabrost radnika, naveo je, postoji u inostranstvu i ukazao da je u Srbiji tek 26 odsto radnika učlanjeno u sindikate, a da je ranije to iznosilo 80 odsto.

„Problem je i taj kada nemate institucije, ni zakone, kada se ništa ne poštuje, ne možete očekivati ni od sindikata da vam pomogne“, ocenio je Veselinović.

Ukazao je i da bi se moralo povratiti poverenje u sindikate, da se pokaže sindikalna snaga i da je bitno da sindikati udju u privatni sektor.

(Beta)