Jutro oblačno, potom razvedravanje, pa kiša i sneg

BEOGRAD – U Srbiji će jutro biti oblačno, na severu, zapadu i istoku ponegde sa snegom i kišom koja će se lediti na tlu.

U ostalim krajevima zemlje biće suvo, tokom dana doći će do delimičnog razvedravanja, da bi uveče i tokom noći stoglo novo naoblačenje sa kišom i snegom, najpre na jugu i istoku.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 2 C, najviša dnevna od 2 na severu do 10 C na jugu, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

U Beogradu će jutro biti oblačno sa snegom i kišom koja će se ponegde lediti na tlu. Tokom dana delimično razvedravanje, a uveče novo naoblačenje.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko -1 C, najviša dnevna oko 7 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti oblačno, u četvrtak na jugu sa kišom, u ostalim krajevima sa susnežicom i snegom, u većini krajeva sa stvaranjem, a u petak, tokom noći ka suboti i u subotu i povećanjem visine snežnog pokrivača, naročito u južnim, centralnim i istočnim krajevima.

Umeren i jak severni i severoistočni vetar stvaraće nanose. U subotu vetar u slabljenju. U nedelju krakotajno razvedravanje, ujutro slab mraz.

Početkom naredne sedmice novo naoblačenje mestimično sa padavinama.

