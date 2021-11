Jutros suvi kolovozi, ponegde magla

BEOGRAD – U Srbiji će se danas saobraćaj odvijati po uglavnom suvim kolovozima i umerenog intenziteta van gradskih sredina.

Po kotlinama, pored reka i u planinskim predelima jugozapadne, istočne i jugoistočne Srbije magla na pojedinim deonicama otežava vožnju, saopštio je AMSS.

Magla smanjuje vidljivost na delovima auto-puta E-75

Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je jutros da je zbog pojave magle vidljivost smanjena na auto-putu E-75.

Od petlje Truple do petlje Leskovac jug vidljivost je mestimično smanjena na 100 metara, a od petlje Leskovac jug do petlje Vranje na 50 do 100 metara.

(Tanjug)

