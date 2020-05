Kada će nam biti ukinut policijski čas?

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović istakao je danas da je potrebno još nekoliko dana da broj pozitivnih rezultata bude manji od pet odsto testiranih, da bi se stvorili uslovi za ukidanje policijskog časa i relaksaciju mera.

Stevanović je, na konferenciji za štampu, upitan da li je vreme da se potpuno ukine policijski čas, rekao da će to biti epidemiološka procena.

Dobri dosadašnji pokazatelji

Direktor Infektivne klinike KC Srbije Goran Stevanović izjavio je danas da su današnji brojevi dobri i zadovoljavajući i da ako se ovako nastavi da se možemo nadati u narednih nedelju do dve i okonačanju preostalih vanrednih mera.

„Ovi brojevi pokazuju efikasnost mera i odgovornost i samodisciplinu građana”, rekao je Stevanović na konferenciji za medije u Palati Srbije, javlja Tanjug.

Ističe da su tu najvažnije mere prostornog distanciranja i da moramo i dalje poštovati savete epidemiologa.

Ako to ne budemo radili, dolazimo u rizik da ponovo uđemo u ciklus povećanja broja obolelih, rekao je on dodajući da ipak sada opasnost nije preterano velika.

Jedino u Zabeli ima pozitivnih na koronu

Direktor Infektivne klinike KC Srbije Goran Stevanović izjavio je danas da u zatvorima u zemlji jedino u Zabeli u Požarevcu ima pozitivnih na koronu, kao i da u njihovom lečenju nema nikakvih problema.

On je rekao da je reč o paviljonima otvorenog tipa i da deo pritvorenika nema skoro nikakvu kliničku simptomatologiju, kao i da su oni na posebnom izolovanom objektu za dalji nadzor, koji je sličan privremenoj bolnici na Sajmu u Beogradu.

„Kod nas na klinici je 13 pritvorenika i svi imaju upalu pluća, ali svi su u odličnom opštem stanju”, rekao je on i dodao da se ne očekuju problemi u njihovo daljem lečenju, prenosi Tanjug.

Zaraženo 450 zdravstvenih radnika

Direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović saopštio je danas da je 450 zdravstvenih radnika zaraženo virusom korona.

Od tog broja, polovina njih je hospitalizovana, rekao je Stevanović, javlja Tanjug.

Ostali se nalaze u izolaciji i čekaju drugi negativan test na virus korona, kako bi mogli da se vrate na posao, dodao je Stevanović.

U bolnicu u Beloj Crkvi virus unesen spolja

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović preneo je danas da su prvi rezultati epidemiološkog ispitivanja pokazali da postoje indicije da je u bolnicu u Beloj Crkvi koronavirus unesen spolja, iz Vršca, javlja Tanjug.

Stevanović je, na konferenciji za štampu, ukazao da je potvrđena infekcija kod pet kuvara, jednog lekara, tri medicinske sestre i četiri pacijenta.

Pilot testiranje u KBC Bežanijska kosa

U Kliničkom bolničkom centru Bežanijska kosa u subotu je sproveden pilot projekat testiranja prokuženosti svih zaposlenih.

„Testirani su svi i niko nije imao simptome. To je urađeno kako bismo sprečili da neko ko nema značajnu simptologiju u nekovid bolnicu unese infekciju. Takva predstudija služi da vidimo šta će biti problem”, objasnio je direktor Infektivne klinike KC Srbije Goran Stevanović.

Istakao je da niko od testiranih nije imao simptomatologiju, i da su urađena testiranja zdravih ljudi.

„Sistematsko testiranje zdravstvenih radnika u ovom trenutku se ne preporučuje, zato što zahteva dosta resursa, rekao je Stevanović i dodao da se oni testiraju u zavisnosti od toga koliko su bili izložneni riziku, prenosi Tanjug.

On je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše to što su se juče testirali medicinski radnici u bolnici Bežanijska kosa, tako što su svi došli u isto vreme i kako komentariše te fotografije i da li je to moglo da bude drugačije organizovano.

Kaže da se sistematsko testiranje zdravstvenih radnika u ovom trenutku ne poreporučuje jer to, takođe, smanjuje mobilnost i rad kadra.

„I može da napravi takav problem, koji ste vi primetili. Ako svako ko je visoko bio izložen ili bez zaštitne opreme ili ko ima bilo kakvu simptomatologiju od zdravstvenih radnika biće obavezno testiran”.

Stevanović dodaje da uprave ustanova procenjuju stepen izloženosti riziku i da se zdravstveni radnici u zavisnosti od toga testiraju.

To može zavisiti i od pojave bilo kakve simptomatologije koja može da liči na kovid, rekao je on i dodao da su se zato neki ljudi i više puta testirali, pošto je bilo i prehlada sa temperaturom.

„Preporuke krzinog štaba su takve da su kriterijumi za testiranje jasno dati i definišu kategoriju zdravstvenih randika koji su bili u riziku, a na njihovim upravama je da procene ko je u povećanom riziku, što ponekad može biti veliki broj ljudi. To zavisi koliko je bilo, na primer, ljudi u smeni”, dodao je Stevanović.

Na pitanje da li je bilo problema sa testovima, kazao je da, što se tiče ponavljanja testova, uvek ima izvestan broj koji mora da se ponovi.

Dodao je da je sve dobro uvežbano i da je malo grešaka, te da se vrlo mali broj uzoraka mora ponavljati zbog neispravnosti, već eventualno zbog rezultata, koje je nemoguće protumačiti.

Naredna konferencija u sredu

Naredna konferencija za novinare, čija je tema presek stanja po pitanju virusa korona u Srbiji, biće održana u sredu, 6. maja, a svi podaci, kao i do sada, redovno će biti objavljivani na sajtu covid19.rs.

Ti podaci ažuriraju se svakog dana u 15 sati.

Zbog manjeg interesovanja, ali pre svega zbog sve boljih rezultata od sutra više neće biti svakodnevnih konferenija za medije.