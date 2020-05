Kada će se zaposleni masovno vratiti na posao?

Stanić je rekao da se od 130.000 zaposlenih, koliko ih je u jeku krize bilo na prinudnim odmorima, već 42.000 vratilo na posao, a u narednom periodu će ih biti još više, budući da će proraditi i prevoz, prenosi portal b92.

Srpska privreda će raditi u punom kapacitetu do polovine maja, kaže Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.

„Preduzetnici zapošljavaju oko 350.000 radnika, između 50 i 60 procenata tih firmi je otvoreno, a do sredine maja očekujemo da budu u punom kapacitetu“, rekao je on.

Iako većina delatnosti ima veće ili manje gubitke zbog korona krize, on je ocenio da se privreda Srbije relativno dobro snašla.

Privreda je dobro podnela prvi talas, a prerađivačka industrije je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i u martu imala pozitivan rast, iako je tada već pola meseca bila pod uticajem mera.

Stanić je istakao da je prekinuto oko 1.000 ugovora o radu u Srbiji i da negativan uticaj na tržište rada za sada nije značajan.