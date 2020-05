Kako će izgledati kraj školske godine u Srbiji

Nastava na daljinu koja je otpočela proglašenjem vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona u Srbiji završava se u petak 29. maja. Nakon toga će učenici nastaviti komunikaciju sa nastavnicima i učiteljima, biće im omogućeno popravljanje ocena onlajn ili u učionici, a školska godina će se završiti prema kalendaru utvrđenom u septembru.

Mali maturanti se raspuštaju 5. juna, a đaci od prvog do sedmog razreda 16. juna. Maturanti gimnazija su se raspustili 22. juna, dok je za ostale srednjoškolce poslednji dan nastavne godine 19. jun.

Kraj školske godine posle nastave na daljinu

Direktorka Pete beogradske gimnazije Borka Popović rekla je za Sputnjik da je Ministarstvo prosvete obavestilo škole o svim rokovima za završetak školske godine. Kako kaže, završetkom nastave na daljinu neće prestati komunikacija između učenika i nastavnika, nego će učenicima biti omogućeno utvrđivanje gradiva i popravljanje uspeha, koliko je to moguće.

„Početkom juna će biti omogućeno učenicima popravljanje ocena na njihov zahtev. Ono će biti sprovedeno usmenim putem u učionici. Vodićemo, naravno, računa da budu ispoštovane sve epidemiološke preporuke. Broj takvih učenika u našoj školi je veoma mali, tako da će prvi đaci koji budu popravljali ocene, to moći da učine početkom sledeće nedelje. A nakon toga će zasedati odeljenska veća, kad se ocene zaključuju, kao i nastavničko veće. Potom će biti održani maturski ispiti, tako što će se voditi računa da broj učenika ne prelazi propisan broj za određeni kvadraturu učionice“, objašnjava Popovićeva.

Popravljanje ocena

Kada je reč o popravljanju ocena, u ovoj školi za sada postoje podaci samo o maturantima koji su iskazali takvu želju. Njihov broj je takav, da će najčešće po jedan učenik biti sa nastavnikom u učionici prilikom ispitivanja. Nakon popravljanja ocena maturanata, na red će doći učenici nižih razreda.

„A zašto se čeka osmi jun, pa zbog toga da bi se sprečilo preklapanje, da bi se omogućila manja frekvencija đaka u školi, jer su do tada otprilike maturanti završili sa svojim obavezama, a nakon toga će i ovi mlađi moći da uđu u škole, pošto je u školama u kojima ima preko hiljadu đaka, zaista veliki problem da se omogući primena svih epidemioloških mera, a da su deca prisutna, pa ih moramo razdvojiti u obavezama. Tako da ovakav način omogućava, u suštini, da ne dođe do velike frekvencije dece kroz školu, bolje rečeno, velike koncentracije“, ukazuje sagovornica Sputnjika.

Aleksandar Đukić, direktor Osnovne škole Filip Kljajić Fića u Beogradu, rekao nam je da su dani od trećeg do petnaestog juna rezervisani za pripremu male mature, koja će biti održana u školi:

„Kada je u pitanju pripremna nastava, od obaveznih deset časova po predmetu, pet časova će biti realizovano putem RTS-a i ti časovi su već krenuli, a mi ćemo organizovati pripremnu nastavu u školi. Ponudićemo i mogućnost onlajn pripremne nastave iz predmeta kao što su istorija, geografija i biologija, a iz matematike i srpskog ćemo organizovati nastavu u školi, uz preporuku da u učionici bude do devet učenika plus predmetni nastavnik.“

Đukić ističe da će učenici koji izraze želju da poprave svoje ocene, moći to da urade onlajn ili u školskim klupama, s tim što je preporuka da to bude sprovedeno putem „veb-alata“, zbog aktuelne epidemiološke situacije i sprečavanja izlaganja dece riziku od virusa. Svakako će ona deca koja nemaju tehničkih mogućnosti za popravljanje ocena od kuće, moći da ih poprave u školi.

Polaganje male mature

Mala matura će biti održana prema unapred utvrđenom rasporedu, uz izmenu broja učenika koji će moći da borave u jednoj učionici:

„Završni ispit, odnosno mala matura, biće organizovan onako kao što je i bilo planirano školskim kalendarom, odnosno 17, 18, i 19. juna. Učenici će polagati u učionicama, naravno, u matičnoj školi, uz prisustvo dežurnih nastavnika, koji će takođe biti iz matične škole. Stoji preporuka da bude devet učenika po učionici, plus dežurni nastavnik.“

Ranije je broj učenika koji su polagali malu maturu bio 15 u jednoj učionici, a takođe je bilo moguće korišćenje sale za fizičko u te svrhe.

Prema rečima našeg sagovornika, tokom polaganja male mature svi dežurni nastavnici biće u obavezi da nose zaštitne maske i rukavice, a njegova pretpostavka je da će tu obavezu imati i mali maturanti.

Kraj školske godine biće sličan i u Osnovnoj školi Dositej Obradović u Umci. Prema rečima učiteljice drugog razreda ove škole Snežane Janjić, raspored popravljanja ocena zavisiće od broja dece koja se budu prijavila, kako ni u jednom trenutku u školi ne bi bilo više dece nego što je dozvoljeno.

„Predloge za zaključne ocene nastavnici šalju roditeljima, a ako dete želi da odgovara, onda se dogovara sa razrednim starešinom, na osnovu čega i nastavnik i razredni starešina u određeno vreme primaju učenika da odgovara. U međuvremenu, nastavnik kaže šta i iz kojih oblasti dete treba da nauči“, objašnjava Janjićeva i dodaje da će ona svoje učenike propitivati onlajn uz prisustvo roditelja.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.