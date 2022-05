Kao suvo zlato: Koliko košta kilogram trešanja na pijacama

Neki sezonski proizvodi, poput paradajza, skuplji su i više od 30 odsto u odnosu na isti period lane, a kod pojedinih je veliki raspon cena.

Na beogradskim zelenim pijacama kilogram ovog crvenog ploda iz uvoza uglavnom košta od 180 do 250 dinara, dok se sorta pink prodaje za 280-350 dinara. Ni paprika na tezgama nije iz domaće proizvodnje i ima jaku cenu. Pazari se za 200 do 250 dinara, a krupne crvene babure idu i do 450. Mladi krompir je domaći i sada košta kao prošle godine, od 160 do 200 dinara, a nedavno je išao i do 400 dinara, pišu Novosti.

Jagode sada na zelenim pijacama u prestonici uglavnom koštaju od 250 do 350 dinara, ali na pojedinim tezgama dostižu cenu od 700. Prve domaće trešnje su tek stigle i zato su skuplje, a i kod njih je veliki raspon cena. Sitnije mogu da se pazare za 200, a krupnije idu i do 700 dinara. Upravnik beogradskog kvantaša „Veletržnica“ Nenad Marinković navodi da je najjeftinijim jagodama za dan pala cena za 80 dinara.

Stigle su prve grčke lubenice sa Krita, a kilogram je od 150 do 180 dinara.

