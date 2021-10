Karavan Digitalna ekspedicija danas u Kraljevu

Karavan digitalnih veština, pismenosti i bezbednosti „Digitalna ekspedicija“ posetio je danas Kraljevo, a gradjani su na Trgu srpskih ratnika mogu da se upoznaju sa ključnim digitalnim veštinama 21. veka.

Kraljevčani mogu da nauče kako se dolazi do odredjene informacije i kako da u elektronskoj komunikaciji sa državnom upravom ostvare neko svoje pravo ili ispune obavezu.

Zamenik direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Zoran Mišić izjavio je da je jedan od osnovnih ciljeva „Digitalne ekspedicije“ upoznavanje gradjana sa digitalnim uslugama koje omogućava Kancelarija za eUpravu.

„Da bi gradjanin mogao da pristupi tim uslugama važno je da postane ‘e-gradjanin’, odnosno da stekne svoj elektronski identitet, da otvori nalog koji mu to sve omogućava. Za one koji se plaše da to urade ili ne mogu, omogućili smo da to urade na šalterima pošta, jedinica lokalnih samouprava i banaka“, rekao je Mišić.

Naveo je da su trenutno najpopularnije „e-usluge“ zakazivanje termina za ličnu kartu ili pasoš, zdravstvene usluge vezane za kovid i „e-vrtić“, odnosno usluga upisa u vrtić.

„Možemo da najavimo da smo praktično završili posao oko potpisa u plavom. Ne morate više da imate kartu koja vam omogućava potpis, nego će sve to biti omogućeno korišćenjem mobilnog telefona. Tu uslugu pustićemo za dve do tri nedelje“, rekao je Mišić.

On je najavio da će uskoro omogućiti i elektronsku prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka.

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mirko Janić izjavio je da je digitalna transformacija donela značajne koristi za gradjane naše zemlje, a nastojanje je da se i stariji elektronski opismene i da počnu da koriste internet i kompjuter.

„Na žalost, u protekla tri meseca mali procenat starijih od 55 godina počeo je da koristi kompjuter. To je učinilo 49 odsto žena i 55 odsto muškaraca“, rekao je Janić.

Savetnik u kabinetu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić Vukašin Grozdić istakao je da društvu u Srbiji može pretiti socijalna isključenost u slučaju da „ne uhvati talas koji nosi digitalna tansformacija“.

„Najveći strah je da ukoliko se gradjani ne pokrenu i ne počnu da koriste digitalnu tehnologiju i sve usluge koje država sprovodi, a tu je i poslovni sektor i poslovni, oni će ostati potpuno isključeni za funkcionisanje u društvu“, rekao je Grozdić.

Prema njegovim rečima, gradjani Kraljeva danas će, zahvaljujući karavanu „Digitalna ekspedicija“ imati priliku da otvore svoje naloge, da postanu „e-gradjani“ i da im se otvori dvofaktorska identifikacija, što će im omogućiti da pregledaju sve podatke koje država o njima ima.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić je rekao da je veoma važno da svi gradjani shvate da je mnogo bolje da izdvoje nekoliko minuta vremena i otvore nalog kako bi sva dokumenta dobili putem računara, umesto da provode dane i sate čekajući u redu za dobijanje dokumenata.

„Digitalna ekspedicija“ se realizuje u sklopu projekta „Nova pismenost“, koje podržava USAID i organizacija Propulsion, uz podršku UNDP-a, Vlade Srbije i resornih ministarstava.

Karavan je do sada posetio Beograd, Prijepolje, Vršac, Šabac, Smederevo i Kruševac, a u naredna dva meseca posetiće još devet gradova – Čačak, Užice, Suboticu, Aleksinac, Niš, Vranje, Pirot, Rašku i Novi Pazar.

(Beta)

