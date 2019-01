Kazne za taksi udruženja koja izdaju table divljim taksistim

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je danas da će taksi udruženja koja slučajno ili namerno, ne poštujući procedure, budu izdala table divljim taksistima morati da plate kaznu za to.

Odgovarajući na pitanja novinara u Beogradu, Vesić je rekao da je većina divljih taksista otkrivenih u prethodnom periodu imala table udruženja „Naxis“ i „Gold“.

„Za neke table ova udruženja tvrde da su ukradene. Table koje su ukradene moraju da prijave policiji i za to se zna procedura tako da će i taksi udruženja koja slučajno ili namerno, bez pravilne procedure, budu izdala table divljim taksistima morati da plaćaju kazne jer su i oni za to odgovorni. To je nešto što nas čeka“, najavio je Vesić.

Podsetio je da je, na osnovu novih ovlašćenja koja imaju komunalna policija i saobraćajna inspekcija, Grad Beograd od 29. decembra prošle godine počeo da privremeno oduzima vozila divljim taksistima.

„Mi ih oduzimamo privremeno, a onda ih sud oduzima trajno. To je procedura koja je predviđena zakonom. To je bio jedini način da se izborimo sa divljim taksistima“, rekao je Vesić i precizirao da su od 29. decembra prošle godine oduzeta 23 automobila, te da će Grad nastaviti sa tim sve dok bude imalo divljih taksista u Beogradu.

Vesić je najavio da će osim rešavanja problema divljih taksista u gradu, Grad raditi i na rešavanju problema divljih taksista na beogradskom aerodromu.

„I to ćemo rešiti jer mislim da je vreme da taksisti koji rade legalno i plaćaju porez nastave da rade, a da divlji taksisti ne mogu da se ponašaju onako kako su se ponašali. Vreme je da se ova oblast dovede u red i zato smo odlučni da to sprovedemo apsolutno do kraja“, istakao je Vesić.

Kada je reč o legalnim taksistima, rekao je Vesić, Grad će sa taksi udruženjima raditi na tome da svi taksiji budu obojeni isto i imaju iste uslove – klimu, da primaju platne kartice…

„Želimo da u narednih nekoliko godina i legalni taksisti dobiju bolje uslove za rad, da imaju bolje automobile kako bi i njima i građanima koji koriste taksi usluge bilo bolje“, dodao je Vesić.

