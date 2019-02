Kesić: Neizdrživa situacija u Srbiji, sistematsko i grubo vređanje inteligencije

U Srbiji je trenutno neizdrživa situacija, koja traje godinama, radi se o sistematskom i grubom vređanju inteligencije, izjavio u intervjuu za Al Jazeeru Balkans jedan od autora i voditelj TV emisije „24 minuta“, Zoran Kesić.

„U okolonostima smo kada smo neprestano izloženi gomili laži, koja vam se potura preko zvaničnih medijskih institucija i kanala, a koji su pod patronatom vlasti. Takva organizovana i sistematska manipulacija mora u jednom trenutku, ako ne pukne, a ono da dovede da sveukupnog bunta i pobune ljudi, koji će da kažu: „Stanite više, do kada ćete da nas lažete!?“ To se sada dešava kroz ove građanske proteste, koji su sve masovniji, širi, ima ih po celoj Srbiji“, kaže Kesić za Al Jazeeru.

Poslednji podaci govore da se protestne šetnje svakog vikenda događaju u gotovo 60 gradova. Kako vlast reaguje na proteste?

„Ono što je najvažnije je da je vlast počela da se nervira zbog ovog građanskog aktivizma, iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao: „Neka protestuju, ovo je slobodna država, dok ne ruše, dok ne lome, slobodno neka protestuju… No, vidljivo je da ih protesti nerviraju, a oni pokušavaju da odgovore pravljenjem nekih spotova, čiji je valjda cilj da omalovaže te proteste, da pokušaju da iznerviraju ljude koji izlaze u protestne šetnje, ali postižu upravo suprotno: svaki takav spot izvodi nove hiljade ljudi na ulice“.

Mogu li ti protesti dovesti do nečega konkretnijeg, kakvi su im ciljevi, može li ovakva vrsta bunta, neslaganja, doneti nešto pozitivno?

„Ove proteste kao vrstu bunta posmatram, pre svega, kao novinar, kao tv autor, želim da budem objektivan i da racionalno analiziram šta se dešava. Meni je primarna činjenica da postoji ovaj bunt, on mi se sviđa zato što postoji odgovor na zaglupljivanje, sviđa mi se činjenica da ovde nije više mrtvo more. Iz ovog nemirnog mora može da izađe nešto produktivno, kreativno, lepo… A iz mrtvog mira ne može da izađe ništa dobro, iz te žabokrečine i učmalosti“.

Bili ste savremenik doba kada je padao jedan režim, u oktobru 2000. godine. Bili ste jedan od hiljada ‘provalnika’ u Saveznu skupštinu. Može li se nešto slično ponoviti u narednom periodu?

„Peti oktobar, koji pominjete, direktno je izazvan brutalnom izbornom krađom. Tada je opozicija pobedila na izborima, a vlast, oličena u liku i delu Slobodana Miloševića, nije priznala tu pobedu. Dakle, sada ne može da se desi nešto slično, dok ne bude takvog okidača, koji bi razljutio i pokrenuo veliki broj ljudi. Iz ovakve situacije, iz tog teškog zaglupljivanja i mrtvog mora, ne možeš odmah da imaš takav bunt i takvu energiju. Tada su, ipak, bile druge okolnosti, ljutnja i bes su se gomilali desetak godina, kroz ratove, bombardovanja, sankcije, glad, neimaštinu… Ljudi su bili poniženi, poludeli, da ne pominjem one brojne poginule širom bivše Jugoslavije. E, sad situacija nike takva, vidiš da je mir, imaš privid demokratije, privid nekog koračanja ka boljem, privid približavanja Evropskoj uniji… Dakle, sve je privid, sve je laž – sve je to ono što nas okuružuje, ono što nas je umrtvilo i sad ljudi počinju da se bune protiv te laži.

Ne mislim da može da se ponovi 5. oktobar, ne bih ni voleo da se ponovi. Voleo bih da ovaj bunt, koji sada kreće u smislu hoćemo istinu, toliko naraste da vlast bude prinuđena da prestane da laže, a to znači da izbori budu pošteni, da opozicija, ili neki glas razuma ako to nije sadašnja opozicija, ima prolaz na mejnstrim medijima, to bi bio neki cilj. Ne želim nikakvu krv, nikakvu revoluciju, video sam je jednom, ne treba mi više, ne postoje ni okolnosti za tako nešto…

Ali, sviđa mi se okolnost da se vlast nervira, jer je do sada bila toliko uverena u svoju moć, pre svega po lokalu, jer je mnogo gora stvar na lokalnom nivou nego u gradovima, gde su postavljeni neki klimoglavci, koji se ulizuju vlasti i prave se nekim šerifima. Velika je hrabrost u tim malim sredinama izaći na ulice, jer to ovaj lokalni moćnik zna i vidi, možeš da lako izgubiš posao. Izdavajam tu primer Kosovske Mitrovice, gde su ljudi izašli na ulice, a okruženi su tipovima u crnim jaknama, koji ih gledaju, snimaju, zapisuju…“

Verujete da će vlast pristati na fer i slobodne izbore’? Kako i kada možete ukloniti ovu vlast?

„Predsednik Vučić je izjavio kako može da šeta i pet miliona građana, ali on neće ispuniti nijedan njihov zahtev. Ali, nisam siguran da bi on bio tako ravnodušan i uveren da na ulice izađe 100.000 ili 200.000 ljudi, a kamoli pet miliona. Dakle, pravi put je pritiskati vlast da prestane da laže, prtiskati, pritiskati, pritiskati… I znam da će istina jednom da pobedi, jer znamo u filmovima i bajkama da zlo ne pobeđuje. Želim da verujem u bajke“, rekao je Kesić.

