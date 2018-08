Kfor se prvi put oglasio povodom blokade Gazivoda

Kfor, međunarodna mirovna misija pod vođstvom NATO-a, saopštio je da nije blokirao hidroelektranu Gazidove na severu Kosova i Metohije.

„Kfor obavlja svoju normalnu dužnost pod mandatom 1244. Nema nikakve blokade Gazivoda i Kfor nije preuzeo kontrolu nad branom i hidroelektranom“, navodi se u objavi nalogu Kfora na Tviteru.

KFOR is performing its normal duty under UNSCR 1244 mandate.

There is no blockage of the Gazivoda dam, KFOR has not taken control over the dam and any hydroelectric power station.

The situation is calm and under control.

KFOR is here to protect all citizens in Kosovo. #wearekfor

— @NATO – KFOR (@NATO_KFOR) August 4, 2018