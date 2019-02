Kineski festival svetlosti otvoren na Kalemegdanu

Kineski festival svetlosti otvoren je uz vatromet večeras na Kalemegdanu, a ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo izjavila je da su Kina i Srbija geografski udaljene, ali su srca naroda zemalja usko povezana.

Ona je povodom kineske Nove godine poželela srpskom i kineskom narodu prosperitet, sreću i mir.

„I da naše tradicionalno prijateljstvo poput ovih lampiona isijava veličanstvenu svetlost“, poručila je Čen Bo.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izrazila je želju da nova ambasadorka Kine još više učvrsti prijateljstvo Srbije i Kine i izrazila očekivanje da će uskoro u Beogradu biti otvoren Kineski kulturni centar.

„Izložba je plod naše saradnje u okviru mehanizma 16 plus 1 čije rezultate već vidimo. To su Pupinov most, autoputevi, rekonstrukcija naših termoelektrana, ugradjivanje filtera za čistiji vazduh, rekonstrukcija brze pruge Beograd – Budimpešta i mnogi drugi projekti“, rekla je Brnabić.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je da je kineska kultura raskošna i bogata.

„Očekujem da će kroz složenu, bogatu i raznovrsnu kulturnu razmenu Srbija imati šta da nauči, doživi i vidi i čemu da se raduje, ali verujem da će i naši prijatelji u Kini imati priliku da se upoznaju sa kulturnim nasledjem Srbije i onim savremenim što Srbija stvara“, rekao je Vukosavljević.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je kazao da je plan da srpska prestonica ove godine organizuje svoje dane u Pekingu i učestvuje na skupu hortikulture.

„Iza prijateljstva Srbije i Kine stoje prošlost, sadašnjost, ali i budućnost“, rekao je Radojičić i dodao da Srbija i Kina rade na projektu za industrijsko tehnološki centar u Borči čija izgradnja predstoji.

Svetlosne instalacije u parku na Kalemegdanu biće postavljene do 24. februara, a svakog dana od 17 sati uključivaće se lampioni.

(Beta)