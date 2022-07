Kineski stipendista: Velika ulaganja Kine u obrazovanje i inovacije (VIDEO)

Stefan Pekić je advokat. Osnovne i master studije je završio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, ali je nakon toga odlučio da se dodatno školuje na prestižnom Univerzitetu u Kini – Djao Tong-u.

Sada ima svoju advokatsku kancelariju koju drži preko godinu dana. Studentski život u Kini opisuje ovako:

„Studentski život u Kini je dosta drugačiji od studentskog života u Srbiji. Prvenstveno zbog obaveza u okviru programa koje nisu toliko opterećujuće kao što je to na pravnim fakultetima u Srbiji, koji podrazumevaju ekstenzivno učenje iz udžbenika. Program u Kini kao i u većini međunarodnih programa u drugim državama je baziran više na istraživanju i interaktivnom radu i predavanjima, i na kraju pisanju nekog završnog rada na izabranu temu. Tako se student detaljnije upućuje u svoju izabranu temu, a sve druge teme uči kroz diskusije i kroz radinice u okviru predavanja.“

Iznos stipendije, prema Stefanovim rečima, pokriva troškove doma i troškove života čak i u Šangaju, jednom od gradova u kojem je život najskuplji.

„Ja volim da naglasim da je to jedan od najrespektabilnijih Univerziteta na svetu, da je

trenutno 59 na međunarodnoj listi najpriznatijih univerziteta. A ja sam studirao na njemu master studije da nisam platio ni jedan juan, ni za overu semestra“.

Za stipendije je saznao od prijatelja koji je otišao na doktorske studije u Peking i poučen njegovim pozitivnim iskustvom, odlučio je da i on krene tamo. O ulaganju Kine u obrazovanje ističe:

„Njihova ulaganja u obrazovanje su velika. U preambuli Kineskog Ustava se navodi da je ulaganje u nauku i tehnologiju cilj i jedna od vizija njihove politike i vlade. U Kini je sasvim normalno da studenti master i doktorskih studija imaju patentne prijave koje su podneli. U okviru obrasca na Djao Tongu, koje smo mi svi studenti popunjavali prilikom overe semestra, kao što se radi i kod nas (u Srbiji) postoji rubrika u okviru tog obrasca gde student treba da navede sve patentne prijave koje je podneo u prethodnom semestru kao i naredna rubrika u kojoj navodi sve naučne radove koje je objavio i u kom časopisu. Te rubrike ne bi postojale u tim obrascima da to nije uobičajeno u Kini i tako nešto govori o ulaganjima Kine u nauku.“

Ono što postoji u Kini a ne postoji u Srbiji su inovacije. Jer su prema njegovim rečima ulaganja Kineske Vlade u inovacije velika.

„Svakome ko je bio u Kini poznato je da se tamo ne koristi keš. Ko ga koristi,odmah se zna da je taj neko turista. Svi u Kini koriste svoje elektronske novčanike preko aplikacija na telefonu. Tamo se sve tako plaća, uključujući i donacije prosjacima, kojih retko gde ima. Takav način života i te inovacije su doprinele ubrzanju protoka roba i usluga i samim tim do povećanja životnog standarda svakog Kineza.“

O tome šta strani studenti donose u Kinu, Stefan Kaže:

„Stipendije kineske vlade motivišu strane studente kao što sam ja, ali i druge da dođu u Kinu i da donesu svoje znanje i kulturu. Ja sam na svom programu studirao sa akademcima iz Brazila, Amerike, Poljske, Rusije. Svi ti ljudi su doneli svoje kulture i svoje običaje u Kinu i kineski narod se upoznaje sa tim ljudima, širi svoje vidike i to je zaista veliko bogatstvo i za kineski narod. A pored toga, svi ti akademci donose svoje znanje koje implementiraju u kinesko društvo i kinesko društvo koristi njihove ideje, znanje i inovacije.“

A na pitanje šta srpski studenti donose u Srbiju iz Kine, Stefan odgovara kroz lični primer. „Naučio sam dosta stvari u pogledu međunarodnog privrednog prava i stekao sam velika poznanstva i kolega advokata i privrednika u Kini i uspešnih naših ljudi koji žive u Kini i rade na velikim projektima. Tako da sam stekao velika znanja i velika poznanstva.“

Na pitanje da li bi preporučio mladim ljudima da studiraju u Kini, odgovara dvaput potvrdno.

„Apsolutno, apsolutno, Kinezi čak daju i stipendije za studiranje jezika. To je non degree program, nije studiranje jezika nego za učenje jezika. Daju skoro slične, malo niže stipendije nego što daju za studente master studija, tako da bih ja preporučio ljudima. Možda im je to čak korisnije i od master studija u drugoj državi, na primer u Srbiji.“

„Želim da se zahvalim kineskoj vladi što mi je omogućila da studiram na tako respektabilnom univerzitetu. Ko zna, možda da nisam studirao na tom univerzitetu možda ne bih ni vodio svoju advokatsku kancelariju u Srbiji kao što to radim sada“, poručio je Stefan na kraju razgovora.

(Beta)

