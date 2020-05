Kisač: Okrenuli ledja novoj direktorki škole u znak protesta i proglasili štrajk

Zaposleni u u Osnovnoj školi “Ljudovit Štur” u Kisaču pored Novog Sada proglasili su danas privremeni štrajk i u znak protesta okrenuli ledja novoimenovanoj v.d. direktorki, jer su nadležne institucije ignorisale predlog zaposlenih za imenovanje vršioca dužnosti direktora.

U osnovnoj školi u Kisaču nastava se usled pandemije ne održava više od dva meseca, ali njeno dvorište su danas ispunili zaposleni ove obrazovne institucije koji su na ovaj način želeli da izraze svoje nezadovoljstvo izborom novog v.d. direktora Ane Leginj, učiteljice nižih razreda, prenosi portal Storiteler (storyteller.rs).

Oni su proglasili i privremeni štrajk u toj školi jer su nezadovoljni samim načinom izbora, odnosno sprovodjenjem konkursa za izbor direktora škole, koji je raspisan u februaru, ali je usled pandemije do njegovog epiloga došlo tek u maju.

Na konkurs za direktora su se prijavile dve kandidatkinje: dosadašnja direktorka Ana Vozar i učiteljica nižih razreda Ana Leginj.

Ana Vozar je imala većinsku podršku kolektiva pa je 51 zaposleni glasao za nju, a četvoro za Anu Leginj, ali je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje za v.d. direktora imenovao Anu Leginj.

Nacionalni savet Slovaka takodje je podržao Anu Leginj, koja je danas preuzela direktorsku funkciju.

Ana Vozar je kazala da se partijska politika uplela u školu u Kisaču.

„Pre nego što je konkurs raspisan, predsednik političke stranke Slovaci napred, koalicioni partner vladajuće stranke na pokrajinskom nivou, Pavel Surovi, koji je i potpredsednik Nacionalnog saveta Slovaka, kao roditelj je ušao kod mene u kancelariju, zatvorio vrata i pitao me da li ću se kandidovati za direktorku. Istovremeno me podsetio da Nacionalni savet daje mišljenje o izboru direktora i ministar to uzima u obzir, odnosno onaj ko nema pozitivno mišljenje saveta neće biti direktor“, navela je Ana Vozar.

Ana Leginj danas nije želela da klomentariše zbivanja u školi.

(Beta)

