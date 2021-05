Ko mora da menja ličnu kartu i kako do „brzinskog pasoša“

Iz Ministasrtva unutrašnjih poslova razrešili „misteriju“ ko bi trebalo da menja ličnu kartu, a ko ne, kada dođe do izmena zakona.

Kako je za RTS objasnila Valentina Vulić, načelnica Uprave za upravne poslove MUP-a Srbije, svi građani Srbije koji poseduju ličnu kartu bez čipa, ukoliko promene adresu prebivališta, moraju da izvade novu ličnu kartu. S druge strane, oni koji imaju ličnu karzu sa čipom, to ne moraju da čine.

Oni bi trebalo da samo nadležnim organima prijave promenu, koji će zatim taj podatak da unesu na čip.

Vulićeva je objasnila i da će lična karta bez čipa važiti i dalje, odnosno do datuma njihovog važenja, osim ukoliko ne dođe do promene adrese.

Ona je precizirala šta zakon zapravo menja.

U starom zakonu bilo je navedeno da lična karta mora da se promeni ukoliko se menjaju bitni podaci, međutim, adresa prebivališta se nije vodila kao bitan podatak. To je dovodilo do slučajeva da pojedini građani sklapaju poslove i ugovore iako više nisu živeli na jednoj adresi.

„MUP je imao podatak o promeni adrese ali oni nisu bili dužni da to učine, što je ostavilo mogućnost za zloupotrebe. Građani će sada biti uslovljeni da sve podatke ažuriraju“, objasnila je Vulić.

Jedna od novina u zakonu o ličnim kartama jeste proglašavanje ličnih karata nevažećim ukoliko su nestale.

Do sada se proglašavanje nevažećih ličnih karata objavljivalo u Službenom glasniku, dok će se, prema novim pravilima, to raditi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

„I dalje će stranke biti u obavezi da prijave nestanak, promena će biti takva što će biti manji iznos prilikom prijave nestanka. Plaćaće taksu za donošenje rešenja ali neće snositi trošak za oglašavanje u Službenom glasniku, to je 800 dinara do sada bilo“, istakla je načelnica Odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije.

Takođe, jedna od novina koja će biti omogućena izmenama zakona jeste i unos elektronskih certifikata u ličnu kartu, za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis.

Ovim sertifikatom građani će moći da podnesu zahteve MUP-u i od kuće.

„To će biti dokaz visoke pouzdanosti dokaza identiteta. Npr. za vozačku dozvolu i sada može da se podnese zahtev i bez odlaska na šalter, ali to ne koristi veliki broj građana, verovatno jer su navikli da idu na šalter. Trudićemo se da opciju na daljinu uvedemo i u novim postupcima“, naglašava Valentina Vulić.

„Na brzinu“ do pasoša, ali uz doplatu

Načelnica odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije rekla je da putna isprava može hitno da bude izdata ukoliko postoji dokaz da je to neophodno – hitno lečenje, hitan službeni put. Kao hitan rok vodi se 48 sati.

Takođe, prema njenim rečima, i oni koji nemaju dokaz mogu u hitnom roku da dobiju novi pasoš, uz doplatu od 5.000 dinara za hitno izdavanje.

U redovnoj proceduri građani plaćaju 3.600 dinara za izdavanje novog pasoša.

Navodi da je trenutno izuzetno povećan obim posla za izdavanje putnih isprava, s obzirom na to da u medijima postoje informacije o otvaranju granica.

Vulićeva ukazuje da MUP uspeva da izda sve putne isprave u roku od sedam do deset dana.

„Moguće je zakazivanje preko E-uprave, 30 dana unapred, ali i svaka stranka koja lično dođe, obaviće posao. Produžili smo radno vreme kako bi što više građana moglo da podnese zahtev“, navodi načelnica odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije, prenosi B 92.

