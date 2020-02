Ko sprečava da Srbija utvrdi posledice NATO bombardovanja

Telo četiri ministarstva Vlade Srbije koje treba da utvrdi posledice NATO bombardovanja, fomirano još pre godinu i po dana, praktično još nije zaživelo, jer je njegov rad zakočen. Posle održanog samo jednog sastanka, sagovornici Sputnjika sumnjaju da postoji jak pritisak da Srbija ne utvrdi posledice NATO bombardovanja.

Članica tog tela, neurohirurg i vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije doktor Danica Grujičić obelodanila je ovih dana da ideja o radu tog tela nije realizovana.

Ko koči rad Vladinog tela na utvrđivanju posledica NATO bombardovanja

Da komisija koja je pompezno najavljena tokom obeležavanja dve decenije od bombardovanja nije zaživela, Sputnjiku su potvrdili general u penziji Slobodan Petković i doktor Zorka Vukmirović, takođe članovi tog međuresornog tela.

Sporazumom Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, Ministarstva odbrane i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnovano je Zajedničko telo za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja Republike Srbije po zdravlje ljudi i životnu sredinu, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije 12. juna 2018. godine.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, koji je imenovan za koordinatora, tom prilikom je izjavio da Srbija ima obavezu prema građanima da utvrdi istinu u vezi sa agresijom NATO-a, jer je to pitanje njene budućnosti.

„Kada shvatimo šta se dogodilo, znaćemo i kakve mere da preduzmemo kako bi zaštitili građane i biodiverzitet naše zemlje od posledica“, podvukao je on.

I od tada — ništa.

Samo jedan sastanka za godinu i po dana

„Prvi i jedini sastanak Upravnog odbora Zajedničkog tela sazvan je 11. juna 2019. godine, posle godinu dana od potpisivanja Sporazuma“, kaže za Sputnjik doktor Vukmirović.

„Tada su na videlo isplivala neslaganja među članovima tima, jer je ministar Trivan podržao rešenja na koja su inicijatori projekta dostavili primedbe“, podsetila je ona.

Između ostalog, „zbog državnih interesa je najavljena kontrola o protoku informacija, sa obavezujućom izjavom o strogoj poverljivosti rada na budućem Projektu“. Jedan broj članova tela nije hteo to da potpiše, o čemu je odmah progovorila i doktor Grujičić, ističući da je njen cilj da činjenice izađu u javnost, a ne da ostanu u nekoj fioci.

I to je, praktično, bilo sve što je iznedrilo međuresorno telo.

Ništa ni od obraćanja premijerki

„Članovi Inicijative za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja više puta su se obraćali predsednici Vlade sa predlozima za efikasniji rad Zajedničkog tela, a pre svega su ukazivali na to da Vlada treba da potvrdi potpisani Sporazum i da se uruče rešenja o angažovanju svakom imenovanom članu u strukturi Zajedničkog tela. To nije učinjeno ni do danas“, ističe Vukmirovićeva za Sputnjik.

Po oceni Petkovića, koji je u vreme NATO bombardovanja bio načelnik Atomsko biloško hemijske odbrane Vojske SRJ, to telo formalno-pravno nije ni formirano, jer to nije potvrđeno Uredbom Vlade.

„Pre dve godine potpisan je ugovor o formiranju tog tela, međutim, ta procedura je trebala da ide dalje na Vladu, koja je trebala da donese uredbu kojom bi se regulisao status tog tela i da sve krene, a da mi, članovi tog tela, radimo dalje. Ostali smo samo na tom ugovoru, svako naše insistiranje da se nastavi tim putem ostajalo je bez odgovora ili je pokušavano na neki drugi način da se fingira da se nešto radi“, kaže za Sputnjik general u penziji.

Sumnja na pritiske spolja

I on ukazuje na to da je od članova traženo da potpišu da su dužni da podatke do kojih dođu čuvaju kao tajnu. Oni koji nisu hteli da rade tajno smatrali su da „nemaju pravo da obmanjuju narod i da rade u interesu onih koji su nam ostavili ovakvo nasleđe, zbog koga, verovatno, obolevamo u tolikom broju“.

Petković smatra da je upravo to bio korak koji će dovesti do toga da se dalje ne radi.

„Slali smo pismo ministru životne sredine nekoliko puta. Obraćali smo se i predsednici Vlade. Doktor Zorka Vukmirović je pisala pismo koje smo svi potpisali da se telo aktivira, da treba da radi, ali ništa do dan danas nije bilo. To telo pokušavaju da koče“, kaže Petković.

On je mišljenja da verovatno postoje značajni pritisci od strane onih koji su nas bombardovali.

Petković podseća da su u tom telu i naši vrhunski naučnici koji su inicirali njegovo osnivanje, za šta su dobili saglasnost iz kabineta predsednika Srbije. Nauka može i treba da da odgovore na sva pitanja, ali je, kako ističe, za to neophodna politička volja.

(Sputnjik)