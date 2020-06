Ko štiti prostitutke koje sebi kroz rijaliti dižu cenu? (video)

„Nekada su sportisti nastupom za reprezantaciju dizali sebi vrednost. Danas prostitutke učešćem u rijaliti programima podižu svoju cenu. Na pojedinim privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom najveće šanse su da ugledate političara na vlasti, kriminalca i prostitutku u rijaliti programu. Ove televizije su se obavezale da proizvode kulturni, naučni, dečji i dokumentarni program. Prostim jezikom to znači da su dužne da emituju Mikija Mausa, a ne Mikija iz Kupinova kako tuče devojku, pesme Jovana Jovanovića Zmaja, a ne Zmaja od Šipova i ekranizovane bajke Kristijana Andersena, a ne lovačke priče Kristijana Golubovića“, kaže za Nova.rs predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, Savo Manojlović.

Vest o hapšenju Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, otvorila je između ostalog i temu učešća starleta u rijaliti programima i njihove promocije putem televizija sa nacionalnom frekvencijom.

Predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, pravnik Savo Manojlović, komentarišući za Nova.rs ovu pojavu, koja sve više uzima maha poslednjih godina, ističe da te devojke sebi na taj način “dižu cenu”.

“Nekada su sportisti nastupom za reprezantaciju dizali sebi vrednost. Danas prostitutke učešćem u rijaliti programima podižu svoju cenu. Na pojedinim privatnim televizijama sa nacionalnom frekvencijom najveće šanse su da ugledate političara na vlasti, kriminalca i prostitutku u rijaliti programu. Ne postoji maltene nikakva šansa da slušate ili gledate pisca, glumca ili naučnika. Kriminalci počinju javno da šalju političke poruke i pored životnih, daju savete i za koga glasati. Istovremeno imate neverovatnu promociju do juče anonimnih devojaka koje su povezane sa prostitucijom”, kaže Manojlović i dodaje da se na televizijama s nacionalnom frekvencijom uglavnom promovišu pogrešne vrednosti.

“Njihovim prisustvom na TV ekranima se krši zakon u rijaliti programima govorom mržnje, unižavanjem dostajanstva ličnosti i promovisanjem sadržaja nepodesnog za maloletnike. Imate vrlo često direktan prenos krivičnih dela prebijanje žena, porodično nasilje, ali i javno svedočenje Anđeline Nikolić da se u rijalitiju “Parovi” učesnicima potura droga. Obavezale su se da proizvode kulturni, naučni, dečji i dokumentarni program. Prostim jezikom to znači da su dužne da emituju Mikija Mausa, a ne Mikija iz Kupinova kako tuče devojku, pesme Jovana Jovanovića Zmaja, a ne Zmaja od Šipova i ekranizovane bajke Kristijana Andersena, a ne lovačke priče Kristijana Golubovića”, kaže on.

“Rijaliti programi postaju ozbiljan sociološki generator problema time što bukvalno afirmišu kriminal i prostituciju. Ljude koji se tamo nalaze ne želim da stigmatizujem. Radi se o ljudima sa psihičkim problemima, koji se na najbrutalniji način iskorišćavaju i pospešuju. Uslovi i pritisak kojem su ti ljudi izloženi vrlo često je neizdrživ i radi se o klasičnoj psihičkoj torturi, gde se u potpunosti slama psiha učesnika. Isti ti ljudi i na slobodi imaju problematično ponašanje i probleme sa zakonom, a činjenica je da počinju da žive između sukoba sa zakonom i učešća u rijaliti programu ukazuje da je pravni sistem neuspešan”, zaključuje Manojlović, a onda ukazuje na povezanost politike, kriminala i prostitucije.

“Očigledno postoji trougao politike, kriminala i prostuticije, i to je ono što posebno zabrinjava. Sva pobrojana kršenja zakona imaju očigledno ‘politički kišobran’. To je očigledno ako REM ne kažnjava televizije, tužilaštvo ćuti, a parlament odbija da glasa o zakonu o ograničavanju rijaliti programa koji je u okviru kampanje ‘U ime kulture’. Do sada sakupljeno preko 107.000 potpisa. Ministar kulture je mandate počeo tako što je kritikovao rijaliti programe, ali je vrlo brzo medijski satanizovan, pa kraj svog mandata dočekuje odbijajući da se izjasni o predlogu zakona koji su predložili građani”, kaže Savo Manojlović.

Predsednik UZUZ-a osvrnuo se i na konkretan slučaj starlete Tijane Ajfon, koja je uhapšena u velikoj policijskoj akciji “Kristal” u Suvom Polju kod Bijeljine tokom kokainske žurke, gde je osim droge zaplenjeno i oružje i velika količina novca.

“O samom hapšenju Tijane Maksimović je teško govoriti bez uvida u konkretne dokaze, ali zanimljivo je da se govori o hapšenju dok je, kako se navodi, bila angažovana od strane škaljarskog klana, čiji članovi za razliku od suprotstavljenog kavačkog klana, nalaze pod udarom državnih institucija. Saradnja između politike i kriminala nije sporna. Dilema je kome pripada primat. Da li političari imaju svoje kriminalne klanove ili kriminalni klanovi imaju svoja politička krila i šta ih sve sem prostitucije povezuje”, zaključuje Manojlović.

(Lidija Stoisavljević, nova.rs)

