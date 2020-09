Pronađena srednjovekovna crkva veća od Gračanice (video)

View this post on Instagram

Arheološka iskopavanja na Dvorinama nedaleko od Aranđelovca potvrdila su neverovatna otkrića. Monumentalna srednjovekovna crkva na Venčacu, koju su arheolozi počeli da istražuju 2016. godine, bila je veća od Gračanice, a podigao ju je zasigurno neko od najmoćnijih Nemanjića. „Hram na Dvorinama je vladarska zadužbina, bez ikakve sumnje. Bio je dug 27 metara i širok 14 metara, odnosno veći od Gračanice. Crkva je podignuta početkom ili sredinom 14. veka, jer je zidana u srpsko-vizantijskom stilu koji se koristi od vremena kralja Milutina i traje do kraja dinastije Nemanjića. Ktitori bi mogli da budu i Stefan Dečanski i Dušan Silni, a dalja iskopavanja omogućiće preciznije datovanje. Najveća misterija grandioznog hrama jeste razlog zbog koga je podignut ovako daleko na severu, blizu nemirne granice s Ugarskom", kaže istoričar i arheolog Vladan Milivojević. Ovim otkrićem pobijena je teorija da Nemanjići nisu imali zadužbine u Šumadiji. Archaeological excavations on the site Dvorine, in the vicinity of the town of Aranđelovac, confirmed the amazing discoveries. The archaeologists began the research of the monumental medieval church on Mount Venčac in 2016, and until the present day they discovered that it was larger than the church of the Gračanica Monastery, and it is most certainly an endowment of one of the most powerful members of the Nemanjić dynasty. "The church in Dvorine the a royal endowment, without any doubt. It was 27 meters long and 14 meters wide, even larger than Gračanica. The church was built in the early to mid-14th century, as it was built in the Serbian-Byzantine style, which has been used since the time of King Milutin and lasted until the end of the Nemanjić dynasty. Possible patrons could be kings Stefan of Dečani and Stefan Dušan, and further excavations will enable more precise dating. The greatest mystery of the grandiose church is the reason why it was built this far north, near the restive border with Hungary", said historian and archaeologist Vladan Milivojević. This discovery disproved the theory that the members of the Nemanjić family had no endowments in the Šumadija region.