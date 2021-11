Kod Mladenovca i Leskovca radovi na auto-putu E-75

BEOGRAD – Zbog radova na rehabilitaciji, sutra i prekosutra, od 6 do 18 sati, za saobraćaj će biti zatvorena petlja Mali Požarevac, na auto-putu E-75, u smeru Mladenovac – Niš.

Alternativni putni pravac za vozila koja se kreću od Mladenovca ka Nišu je preko petlje Vrčin, saopštilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“.

Na auto-putu E-75, na deonici od petlje Leskovac sever do petlje Grdelica, od danas do 11. novembra, od 9 do 17 časova, u desnoj kolovoznoj traci obavljaju se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta.

Zbog toga će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna i vozna/preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati u preticajnoj/voznoj saobraćajnoj traci, sve u zavisnosti u kojoj traci će se odvijati radovi.

Završeni su radovi na sanaciji kolovoza na deonici Batočina – Kragujevac i saobraćaj je normalizovan, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

