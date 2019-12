Koka-kola u promociji nauke i reciklaže na 13. Festivalu nauke (VIDEO)

Kompanija Koka-kola (Coca-Cola) predstavila je danas, na 13. Festivalu nauke na Beogradskom sajmu, interaktivnu postavku „Coca-Cola Reshape“, koja je inspirisana misijom Apolo 11, čija je posada pre 50 godina prvi put sletela na Mesec.

„Postavka je inspirisana najfascinantnijim momentom u istoriji čovečanstva – sletanjem čoveka na Mesec. Postavka predstavlja repliku komandnog modula svemirskog broda Apolo 11, iz koga će posetioci moći istraže planete i galaksije, kao i osam metara visoku lansirnu lampu, poznatu kao 39A, gde će posetioci Festivala moći da se recikliraju iskorišćene limenke“, kazala je vodja projekta Koka-kole Milica Vukojčić.

Dodala je da je pripemljena i specijalna izložba „Uvek recikliraj“, koja svemirskoj priči daje edukativni karakter kada je reč o podizanju svesti o očuvanju planete, a pre svega korišćenju aluminijuma i značaju reciklaže ambalažnog otpada za životnu sredinu.

„Zbog toga ulažemo u to da sva naša pakovanja do 2025. postanu reciklabilna. Pored toga, do 2030. godine naš cilj je da pomognemo skupljanje i recikliranje svih količina flaša i limenki koje prodamo na tržištu“, rekla je Vukojičić.

Istaknuto je i da se aluminijum od koga se prave limenke Koka-kole može reciklirati bezbroj puta, kao i da je svaka limenka već sada napravljena od 15 do 25 odsto recikliranog aluminijuma, ali i da se od istog materijala mogu praviti svemirski brodovi, poput Apola 11.

Postavku na Festivalu nauke čini i sedam jedinstvenih limenki Koka-kole izradjene delimično od recikliranog aluminijuma koji dolazi od svemirskih brodova, a koje su posvećene srpskim inženjerima Milojku Vučeliću, Davidu Vujiću, Slavoljubu Vujiću, Milisavu Šurbatoviću, Danilu Bojiću, Petru Gajiću i Pavlu Dujiću, poznatim i kao „Srpskih Apolo 7“, koji su dali doprinos uspehu misije Apolo 11.

(Beta)