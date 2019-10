Kolaps u Beogradu: Taksisti na tri sata parališu grad (foto)

Taksisti su i danas, 11. dan za redom, nastavili sa protestima u Beogradu.

Za razliku od prethodnih dana, satnica je pomerena pa će umesto od 13 do 15 časova, prevoznici voze od 14 do 17 sati sa četiri lokacije širom grada u šest kolona do zgrade Vlade.

Taksisti ce dobiti nagradu za naj eko udruzenje Evrope, nateraju milion ljudi da pesace i ne idu kolima/prevozom pic.twitter.com/ZD65XMfLNM — Keyser (@aleksandarkv) October 14, 2019

Ovoga puta, međutim, kreću se u šest kolona. U dve kolone voze iz Bloka 70 i ispred hale „Aleksandar Nikolić“, a u po jednoj sa Obrenovačkog puta i iz Kumodraške ulice, sve do Vlade Srbije.

Okupljanje na ove četiri lokacije počelo je u 14 časova, a sat kasnije krenuli su u protestnu vožnju. Kolone vozila, osim preko Brankovog mosta, danas se kreću i mostom Gazela.

Poslednjeg sata, taksi vozila „sliće“ se i zaustaviti u Nemanjinoj ulici, Kneza Miloša, a ovoga puta, prema najavama, biće blokirane i Savska ulica i Slavija. Skup bi trebalo da se završi u 17 sati.

Predstavnik taksista koji protestuju Boško Vukojević prethodno je za N1 izjavio da su odustali od najavljene blokade mostova i auto-puta.

„Ništa drugo nije planirano. Radikalizacije u smislu blokiranja auto-puta i mostova neće biti. Niti ćemo pozvati kolege iz unutrašnjosti da dođu u Beograd, zasad“, rekao je Vukojević.

On je pojasnio da se od blokade auto-puta i mostova odustalo jer smatraju da će time naneti najviše štete sebi.