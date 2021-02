Koliko građana Srbije treba vakcinisati da se stekne kolektivni imunitet

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović kaže da možemo biti na pragu kolektivnog imuniteta ako budemo vakcinisali dva miliona stanovnika.

Njima bi trebalo pridodati i onaj broj koji je prirodnim putem stekao antitela, što bi ukupno bilo negde 60 do 70 odsto, objasnio je on i dodao: „A tih dva miliona možemo stići za 15 do mesec dana, što zavisi od dinamike isporuke proizvođača vakcina.“

„Mi stvarno možemo da vakcinišemo 2 miliona stanovnika čak i za 15 dana, i danas će biti dobar broj vakcinisanih, dakle, još ako bi dinamika išla malo brže što zavisi od proizvođača, onda bi to bilo sjajno zaista. Što se Kovaksa tiče, tu zaista ništa nismo dobili još uvek, dobro je to što su naši procenili da je bolje ići na bilateralne ugovore, jer kao što vidite, tome se sada okreću i Hrvatska i Mađarska“, kaže za „Blic“ profesor Tiodorović.

U ovom trenutku je dato nešto više od milion vakcina u Srbiji.

Imunolog i član Kriznog štaba dr Srđa Janković kaže da je to sasvim zadovoljavajuća brzina i više od toga, i smatra da je sve jako dobro organizovano. Zadovoljan je odzivom, s tim što se, kako je ukazao, jedan veliki deo građana još nije prijavio.

Prema rečima epidemiologa interesovanje za vakcinu ne jenjava, ali je porasla i potražnja ruske i kineske vakcine u regionu, te su sada i Hrvatska i Mađarska zainteresovana za njih.

Kako dalje ističe epidemiolog, osim broja vakcinisanih veoma je važno i pridržavanje mera, jer se na vakcinaciju odlazi onda kada je osoba zdrava, a ukoliko dođe do većeg broja zaraženih, onda se i sama imunizacija odlaže.

„Postoje ljudi koji su skeptični, što je razumljivo, pogotovo ako nema dovoljno informacija, koje su oprečne, a postoji manjina koja je jednostavno naučila pogrešno da smatra vakcine problemom, a ne rešenjem“, ističe Janković.

Kako napominje dr Janković, za efekat koji je vidljiv na kolektivnom nivou još uvek je rano bez obzira na broj doza, i nada se da će biti vidljiv tokom ove godine. U Izraelu pre nekoliko dana objavljen je rad gde se jasno vidi efekat u starosnim grupama koje su primile vakcinu.

