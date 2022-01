Komunalna milicija: Nije bilo problema, ali 'užas' koliko je bilo petardi, kao da je ratište

Načelnik Komunalne milicije Ivan Divac izjavio je da je novogodišnja noć protekla bez incidenata i problema, pogotovo s obzirom na broj okupljenih gradjana ispred Skupštine Srbije i u Beogradu na vodi.

„Ono što je spefično za ovaj doček je veliki broj dnevnih žurki, ‘matinea’ do 20 časova, kad je kretala provera kovid potvrda. Veliki broj ugostiteljskih objekta se zatvorio do tog vremena što nam je olakšalo posao“, rekao je Divac za TV Prvu.

Prema njegovim rečima, ozbiljni ugostiteljski objekti već duže vreme se pridržavaju mera protiv korone tako da, prilikom njihove sinoćne kontrole, nije bilo potrebe da se preduzimaju mere.

Kako je naveo, sinoć je bilo svega 15 prijava za remećenje kućnog reda.

On je rekao da je tokom noći bilo sporadičnih incidenata iz nadležnosti policije, ali to nije bilo drastično s ozbirom na broj ljudi na proslavama.

Naglasio je da je komunalna milicija sinoć stavila težište i na sprečavanje divljih taksista, koji pljačkaju gradjane i kojima su oduzeta dva vozila.

On je rekao da je bio „užas“ koliko su se koristile petarde i druga pirotehnička sredstva, „pucalo je kao na ratištu, po celom Beogradu“.

„Mi smo u danima pre Nove godine apelovali i molili ljude da to ne rade, imamo ugrožene kategorije stanovništava – srčane bolesnike, starije ljude, decu sa Daunovim sindromom, sve su to stresovi za njih. Ne mogu da shvatim tu dozu sebičluka, posebno u stambenim blokovima izmedju zgrada, kad se baci petarda to ‘iz mrtvih budi’ što se kaže“, rekao je Divac.

Kako je naveo, to nije u nadležnosti komunalne milicije da kažnjava, osim kad se dešava u hodnicima stambenih objekata, ali nije bilo takvih prijava.

„Verovatno ljudi i očekuju da će toga biti za Novu godinu pa i ne prijavljuju“, rekao je Divac.

(Beta)

