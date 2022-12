Komunalna milicija u pojačanoj kontroli nelegalne prodaje pirotehnike

BEOGRAD – Pred novogodišnje praznike, Komunalna milicija pojačano kontroliše nelegalnu prodaju pirotehničkih sredstava i preventivno deluje u zonama škola i vrtića, izjavio je danas za Tanjug Nenad Lakić, rukovodilac Sektora komunalne milicije Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju.

“Oko škola i vrtića biće akcenat ne samo da oko škola bude nelegalne prodaje, već da samim našim prisustvom preventivno utičemo na to da naši najmlađi ukoliko, i na bilo koji način dođu u posed pirotehničkih sredstava, da ih u i oko škole ne koriste i to je ono zbog čega je naše prisustvo i najznačajnije, pored sve druge bezbednosti najmlađih sugrađana”, rekao je Lakić.

On je objasnio da će komunalna milicija, odnosno Beli, kao i godinama unazad biti prisutna baš na lokacijama gde se pokazalo da ima nelegalne prodaje pirotehničkih sredstava, oko pijaca, velikih tržnih centara, na svim frekventnim tačkama gde je ranije bilo nelegalne prodaje.

“Kada je nelegalna prodaja u pitanju, bilo garderobe ili pirotehničkih sredstava, kazna iznosi 15.000 dinara, a kada to zateknemo, možemo da obavestimo drugi nadležni organ da preduzme svoje mere i nadležnosti za pirotehnička sredstva”, rekao je Lakić.

On je precizirao da komunalna milicija za samo korišćenje pirotehničkih sredstava na neadekvatan način nema sankciju, ali ako zatekne bacanje petardi, to se smatra prljanjem javne površine i za to može da izrekne sankciju.

“Tokom cele godine, mesta za pirotehnička sredstva su prodavnice koje su licencirane i imaju odobrenje da prodaju pirotehnička sredstva i apel je tim ljudima da se pirotehnika ne prodaje maloletnim licima, a svako ko kupuje, dobija uputstvo kako to može da koristi”, rekao je Lakić.

(Tanjug)

