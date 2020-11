Kon: „Nismo daleko od katastrofe, ali nema šanse za vanredno stanje“

Član Kriznog štaba Predrag Kon upozorio je u utorak da Srbija nije daleko od katastrofalne epidemiološke situacije u kojoj ljudi više neće imati gde da se leče, ali je dodao da ne postoji ni „teorijska šansa“ da ponovo bude proglašeno vanredno stanje.

Doktor Kon je rekao da je u Beogradu u utorak registrovano 1.430 zaraženih osoba, što je znatno više nego što je bilo tokom čitave prethodne nedelje, kada se taj broj kretao između manje od hiljadu i nešto manje od 1.200.

„Taman je izgledalo da smo dostigli plafon. Nadao sam da ce se u toku ove nedelje zaustaviti na tom nivou, ali dešava se ono što je nažalost moglo i da se predvidi – krivulja nastavlja da se penje“, ističe Kon za RTS.

Kaže da je mnogim istraživanjima kod nas i u svetu otkriveno da je virus prisutan mnogo više nego što je zvanično registrovano.

„Taj broj sa kojim se množi broj zvanično potvrđenih slučajeva zaraze je u početku bio između pet i 10, a nakon što su urađena istraživanja to je između 10 i 20“, navodi Kon.

Doktor Kon objašnjava da je vanredna situacija arbitrarno definisana kada je jedan od 1.000 stanovnika aktivno oboleo.

„Davno smo prošli epidemiološku situaciju u Beogradu, ona je još u junu proglašena i nije nikada ni gašena. Imate najnoviju uredbu o ponašanju u toku epidemije i vanredne situacije. To je pravni akt gde se tačno vidi koje su mere i ako neko očekuje da može nešto više dobiti od medicinske struke, on jednostavno ne shvata poziciju struke u Kriznom štabu“, kaže Kon.

Ističe da je u ovom trenutku najvažnije da se stvori pravni okvir za sprovođenje mera i nada se da će zakon koji ce u petak biti pred poslanicima to i omogućiti.

On navodi da nema drugog plana za dalje osim da se oslobađaju mesta i da se obezbedi da najteži bolesnici imaju gde da se leče. „Ovaj nalet je toliko veliki i ne bi trebalo da se čudimo jer je sledeći stepen katastrofalna epidemiološka situacija. To je situacija u kojoj nemaju gde da se leče ljudi. Mora da se razume da ne pričam ovo radi plašenja nego je to objektivno stanje“, naglašava Kon.

Kon kaže da je uvođenje vanrednog stanja bilo jedino što je probudilo ljude, ali da sada nema teoretske šanse ni pravnog okvira da ponovo bude proglašeno.

„Jednostavno je nemoguće. To ljudima nije jasno. Ja vam kao pravni laik objašnjavam da je ministar odbrane u tom slučaju pisao pismo predsedniku i tako je proglašeno vanredno stanje“, objašnjava Kon.

Ističe da Krizni štab nikako ne može da proglasi vanredno stanje u bilo kojoj situaciji.

„Ako nemate mogućnost da sprovodite najbanalnije mere koje su propisane, kako da pričamo o nečemu ozbiljnijem, bez pravnog okvira koji je trebalo da bude obezbeđen bar mesec dana ranije. Ne sumnjam u našu sposobnost adaptacije i ne sumnjam uopšte da ćemo naći načina, ali potpuno mi je nejasno da postoje ljudi koji i dalje pričaju da ovo ne postoji“, kaže doktor Kon.

(Tanjug)

