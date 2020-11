Kon o predlogu Kriznog štaba: Potrebne su dve nedelje rigoroznijih mera

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je povećanje broja zaraženih virusom korona pokazatelj da se mere i dalje ne poštuju, te da su potrebne dve nedelje rigoroznijih mera koje se, pre svega, odnose na noćne klubove.

„Nemamo vremena, brojke jako brzo idu gore, brzo se popunjavaju bolnički kreveti, možemo da improvizujemo i tražimo dodatni prostor, ali će i dalje brojke ići gore“, ukazao je Kon.

Kon je rekao da je medicinski deo Kriznog štaba predložio da nova mera u sprečavanju daljeg širenja virusa korona bude skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 18 časova koja bi bila oročena na dve nedelje.

On je za TV Pink dodao da na sednicama Kriznog štaba nije razgovarano o uvođenju policijskog časa, kao ni o produžetku jesenjeg raspusta.

Mera policijskog časa bi, prema njegovom mišljenju, dala najbolje rezultate što se u pokazalo, kako je naveo, u Francuskoj, Belgiji i Holandiji. Međutim, dodaje, ta mera izazvali bi velike ekonomske i političke posledice.

Kon je naglasio da se školska sredina pokazala kao odgovorna.

„O produžetku raspusta bilo je reči 6. novembra, ja sam to predložio, ali ostali deo Kriznog štaba to nije prihvatio jer su smatrali da je situacija u školama stabilna. Međutim, primećen je sve veći broj zaražavanja i kod dece, zato mislim da će to biti jedna od tema na narednim sednicama“, kazao je Kon.

Kako je naveo, medicinski deo štaba je saglasan da su mere koje već postoje dobre i da bi trebalo više da se poštuju.

Kon ističe da i današnji broj zaraženih pokazuje da brojke rastu i dodao da je u Beogradu najkritičnija situacija jer je od ukupnog broja zaraženih 1.700 iz prestonice.

Krizni štab je svestan i ekonomskih posledica pojedinih mera, rekao je Kon, ali i dodao da broj zaraženih mora da se zaustavi kako bi bolnički sistem mogao da izdrži pritisak.

(Tanjug)

