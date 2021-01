Kon objavio do kada nema popuštanja mera

Član Kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je da je zadovoljan odzivom građana na vakcinaciju i naglasio da je bitno da se nose maske dok se čeka u redu za vakcinaciju, i dodao da bi do popuštanja mera moglo da dođe tek oko Sretenja (15. februar).

Kon je za RTS rekao da vakcinacijom do milion ljudi Srbija štiti živote, a kasnije, kada bude veća vakcinacija, „počeće postupno da isteruje kovid sa ovih prostora“.

„Danas je došlo do skoka u broju zaraženih. Jeste da je jedan dan, ali ako se ponavlja nekoliko puta, moglo bi se reći i da je blagi porast. Virus se ne da, ne spušta se. Imamo informaciju o tome da je prisutan i novi soj, koji ima nešto veći potencijal. Škole su nam počele, to nije pokazatelj, ali je činjenica i da se podaci dobijaju i kasnije. Vidi se sada zašto smo govorili da ne treba popuštati mere. One ne mogu da se porede sa daleko restriktivnijim merama u EU“, izjavio je Kon za RTS.

Ni u kom slučaju, dodaje, nije realno popuštanje mera.

„U ovoj situaciji ne bi smelo. Nije svejedno da li je radno vreme dva sata duže. Zasad, bar do februara, nadam se da se ništa neće menjati. Posle toga, mislim do Sretenja, ne bi trebalo ništa da se menja“, poručio je Kon i dodao da će nositi masku dok se ne postigne kolektivni imunitet.

