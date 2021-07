Konkretne optužbe, dokazi i svedoci protiv Tačija u oktobru

HAG – Specijalno tužilaštvo Kosova biće spremno sredinom oktobra da sudu podnese pretpretresni podnesak, listu svedoka i dokaza protiv nekadašnjih šefova OVK Hašima Tačija i još trojice optuženih za niz ratnih zločina na Kosovu i Metohiji nad Srbma, ali i Albancima nelojalnim OVK.

U podnesku za šestu statusnu konferenciju, koja sutra treba da se održi pred sudijom za prethodni postupak Specijalizivanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, tužilaštvo je naglasilo da se njegove istrage u ovom slučaju nastavljaju i u narednom periodu, ali da to neće uticati na pripreme za suđenje.

Tužilaštvo planira da podnese još dva zahteva za zaštitu svedoka, i najavljuje da će u toku ove sedmice obelodaniti određene dokaze, uključujući dodatne izjave svedoka, kao i video i dokumentarne dokaze.

Pretpretresni postupak je dokument u kome tužilaštvo precizira za svakog optuženog koje mu se konekretne optužbe stavljaju na teret i kojim, dokazima to potkrepljuje.

Sa druge strane, branioci optuženih ponovo su se u podnesku za sutrašnju statusnu konferenciju požalili na poteškoće s kojima se suočavaju u vođenju istraga, a zbog pandemije COVID-a.

Takođe su ponovili probleme sa neblagovremenim i delomičnim obelodanjivanjem dokaza od strane, opsežne redakcije u obelodanjenom materijalu, kao i navodne tekuće istrage koje sprovodi tužilaštvo.

Sekretarijat suda je u svom podnesku naveo da su na osnovu saveta medicinskog službenika, lične porodične posete optuženima nastavljene od 15. jula, kao i da vakcinacija članova uže porodice nije potrebna za nastavak ličnih poseta.

Posete ostalih članovima porodice bi trebalo da se nastave u avgustu ili septembru, ukoliko medicinski službenik proceni da je to u redu s ozbirom na situaciju sa virusom Covid, kako u Holandiji tako i širom sveta, navodi se u dokumentu.

Sekretarijat napominje da će video posete i dalje biti omogućene sa bliskim rođacima pritvorenika što je više moguće.

Statusna konferencija će biti održana pred sudijom za prethodni postupak, a njoj će prisustvovati predstavnici tužilaštva, odbrane, kao i zastupnik žrtava.

Optuženi će najverovatnije kao i do sada konferenciju pratiti video linkom iz pritvorske jedinice, a njihove će stavove i interese zastupati njihovi branioci.

Tači i ostali su uhapšeni pocetkom novembra 2020. godine i od tada su u Hagu u pritvoru. On je prethodno podneo ostavku i predao se haškom sudu.

Sva četvorica nekadašnjih šefova OVK su optuženi za niz ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti i terete se za zločine širom 40 mesta za u kojima su ljudi neosnovano lišavani slobode, mučeni i ubijani, za koje im preti kazna doživotnog zatvora.

U optužnici se navodi da su krivična dela koja im se stavljaju na teret izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Čahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima optužnice, ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima. Žrtve su mahom bili Srbi, ali i Albanci nelojalni OVK.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnici snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti, za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada na osobe za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.

(Tanjug)

