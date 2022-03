Konkurs za vrtiće od 11. aprila, 1.000 mesta vise

BEOGRAD – Ovogodišnji konkurs za upis dece u beogradske predškolske ustanove biće raspisan 11. aprila i trajaće do 13. maja, najavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak, prenosi Beoinfo.

„Ono što je izvesno, u septembru ćemo novu radnu godinu startovati sa oko 1.000 mesta više, s obzirom na to da su od prošlog septembra otvorena tri novi vrtića, na Vračaru, u Obrenovcu i na Čukarici, a da će do sledećeg septembra početi sa radom sigurno još tri, u Filmskom gradu, Zemunu i naselju Zuce. Takođe, započeta je gradnja još nekoliko vrtića“, istakao je Gak..

Gak je rekao da će se zahtevi za upis dece podnositi elektronski, putem usluge „eVrtić“ na portalu eUprave, kao i prethodnih nekoliko godina.

„Taj sistem je uhodan, očekujem da sve protekne u najboljem redu“, rekao je Gak dodajući da će roditelji i staratelji imati dovoljno vremena da konkurišu za mesto svog deteta u vrtiću..

On je precizirao da će preliminarne liste upisane dece biti objavljene 6. juna, posle čega će uslediti rok za žalbe koji će trajati do 15. juna, a komisije će ih razmatrati do 24. juna.

Prema rečima Gaka, tačan broj slobodnih mesta biće poznat uoči konkursa, kada će sve ustanove dostaviti raspoložive kapacitete svojih objekata.

On je objasnio da za konkurisanje nije potrebna nikakva dokumentacija, te da je Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu uvek na raspolaganju roditelljima kojima je potrebna pomoć pri konkurisanju.

„Bitno je napomenuti da je za vrtiće moguće konkurisati tokom cele godine, ne samo za vreme konkursa. Konkurs je roditeljima bitan jedino zbog činjenice da je tada najviše slobodnih mesta u ponudi“, zaključio je Gak.

Na prošlogodišnjem konkursu bilo je slobodno oko 14.000 mesta u 17 beogradskih predškolskih ustanova sa više od 300 vrtića, navodi u saopštenju Beoinfo.

(Tanjug)

