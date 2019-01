„Ako ode 450.000 mladih, Srbija nema budućnost“

Istraživanje organizacije „Srbija 21“ pokazalo je da je u populaciji od 19 do 29 godina, među najmlađima koji mogu da daju najveći doprinos razvoju društva, oko 40 odsto ili oko 450.000 mladih rešeno je da ode iz zemlje.

Nenad Konstantinović iz organizacije „Srbija 21 – Centar za buduću Srbiju“ izjavio je za Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE, www.voice.org.rs) da Srbija neće imati budućnost ukoliko se nastavi sa sadašnjim tempom iseljavanja mladih ljudi.

Prema njegovim rečima, drugo istraživanje kojim je obuhvaćeno 2.149 građana koji su napustili Srbiju pokazalo je da se oni ne bi vratili u Srbiju zbog kvaliteta života i izvesne budućnosti u uređenom sistemu.

„U taj kvalitet života oni ubrajaju izvesnost, sigurnost, bezbednost, jednostavno perspektivu koju imaju tamo. Imaju jedan, kako sami navode, uređen sistem. Ta uređena država znači mogućnost da planiraju, znaju šta ih čeka. Ako njihova deca završe određenu školu, moći će da dobiju posao adekvatan njihovoj stručnoj spremi. Ako završe fakultet, uspeće da se zaposle sa većim primanjima od onih koji su završili samo srednju školu. Ali je izvesno da će se i jedni i drugi zaposliti, i znaju šta ih u životu čeka“, naveo je Konstantinović.

Dodao je da je neke stvari moguće promeniti, to jest može da se prekine s partijskim zapošljavanjem, da se uvede vladavina prava i iskoreni korupcija, a diplome moraju da vrede u odnosu na znanje koje pružaju fakulteti.

Istraživanje pokazuje da 98 odsto građana Srbije želi da ode u zemlje zapadnih demokratija: EU, SAD, Kanadu, Australiju, Veliku Britaniju, a svega dva odsto građana se izjašnjava da bi se iselilo u Rusiju, dodao je on.

Konstantinović je kritikovao sporazum Nacionalne službe za zapošljavanje i nemačke organizacije za saradnju GIZ „Triple Win“ kojim se promoviše program zapošljavanja medicinskih sestara u Nemačkoj i ocenio da Srbija na taj način radi protiv sebe.

„Mislim da je to direktno protiv našeg interesa. Mislim da je to suprotno zdravoj pameti i da je to nešto što će nas koštati. Nisam mogao da verujem da naša država pospešuje da naši ljudi koji su se školovali ovde i naučili nešto, odu“, rekao je Konstantinović.

On je ocenio da je rešenje navedenih problema povezano s procesom pridruživanja Evropskoj uniji, jer se usaglašavanje sa standardima zemalja članica EU sprovodi kroz zatvaranje određenih poglavlja.

Podsetio je da je Srbija do sada otvorila 14 od 35 poglavlja i dodao da postoji opasnost da, dok se proces pridruživanja ne okonča, Srbija ostane bez radno sposobnog stanovništva.

Konstantinović je upozorio da nema brzog rešenja jer se „stepenice ne mogu preskakati“.

„Moramo mnogo više i mnogo brže da radimo na tim reformama, i ta poglavlja zatvorimo. Ali i da sve to primenimo u našoj praksi i da promenimo lošu praksu do sada, a to je da eventualno ispunjavamo nešto jer nam se čini da nas neko uslovljava“, kazao je Konstantinović.

