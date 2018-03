Kosovska policija uhapsila Marka Đurića – objavljen snimak hapšenja (foto, video)

Pripadnici interventne jedinice Kosovske policije priveli su danas popodne, nešto posle 17.30 sati, direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića.

Đurić je uhapšen u sali Mitrovačkog dvora, gde je upravo bio počeo razgovor u okviru unutrašnjeg dijaloga o KiM.

Kako su građani Mitrovice pokušali da spreče ulaz u zgradu, kosovska policija bacila je šok bombe.

Nakon toga su ušli i odveli Đurića.

Photo of Marko Djuric, head of the Office for Kosovo in the Serbian Government after being arrested for entering Kosovo illegally and being warned not to do so. #indeksonline pic.twitter.com/UF4vFPnHkf https://t.co/aqv0Dn7lXz

— Zana Cimili (@zanacimili) March 26, 2018