Kovačević: Počinje vadjenje 23 potopljena nemačka broda iz Dunava

Od 220 rečnih brodova za koje se zna da ih je nemačka vojska potopila u Dunavu na kraju Drugog svetskog rata, neposredno posle rata izvadjeno je njih 30 a ostalo je još 183 koje treba izvaditi, izjavio je danas predstavnik Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Veljko Kovačević.

Kovačević je za RTS rekao da je utvrdjeno da 23 broda naročito ugrožavaju životnu sredinu i bezbednost, zbog toga što imaju neeksplodiranih podvodnih mina, pa je započet proces za njihovo uklanjanje podvodnim snimanjima koja treba da pokažu gde se tačno ta eksplozivna sredstva nalaze.

Nakon toga, biće raspisan tender o tome ko će vaditi te brodove sa dna Dunava.

„Utvrdili smo da 23 broda ugrožavaju bezbednost plovidbe i životnu sredinu, dolazi do velikog usporavanja saobraćaja kada je nizak vodostaj, kada se oni i vide. U prvoj fazi podvodnim snimanjima oni moraju da se tačno lociraju“, kazao je Kovačević.

On je dodao da su problem podvodne mine za koje se ne zna kako će reagovati nakon 70 godina od kada su potopljene.

On je rekao da će tender za uklanjanje potopljenih nemačkih brodova biti raspisan kada se utvrde sve činjenice o tome ne samo gde se brodovi nalaze već i gde se u njima nalaze tačno eksplozivna sredstva, i koliko ih ima.

„Snimanje podvodnih mina u ovoj fazi je najopasnije i najkomplikovanije. One se lako lociraju ali vadjenje je jako teško“, rekao je Kovačević i dodao da će biti preduzete sve mere bezbednosti oko utvrdjivanja činjenica, nakon čega će biti raspisan tender.

Kovačević je naveo da su brodovi namerno potapani tako da su tonuli jedan na drugi, što je bila namera nemačke vojske da na kraju Drugog svetskog rata zaustavi napredovanje Crvene armije.

(Beta)

