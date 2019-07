Kritična masa po stoti put u subotu u Beogradu

Stota Kritična masa biciklista biće održana u Beogradu u subotu 27. jula u 17 časova, a kako su organizatori najavili okupljanje učesnika počinje u 16.30 na Trgu Nikole Pašića.

„Pozivamo sve pojedince, parove, porodice s decom, grupe prijatelja svih uzrasta, da se okupimo 27. jula kako bismo se zajedno provozali biciklima, trotinetima, skejtbordovima, rolerima i drugim nemotorizovanim vozilima“, naveli su organizatori.

Trasa će biti dugačka 16 kilometara, a masa će se kretati od centra Beograda do Senjaka, pored Beogradskog sajma i Mostom na Adi preko Save stići do Novog Beograda, zatim do same ivice Zemuna, a potom preko Brankovog mosta, kraj Kosančićevog venca i Kalemegdana do „Dorćol placa“.

Kraj 100. Kritične mase biće na Dorćol Platzu, gde gradjane, bicikliste i goste nakon vožnje očekuje zabava uz muziku do 22 časa.

U Beogradu je pre više od osam godina, aprila 2011. godine, prvi put priredjena Kritična masa – grupna vožnja biciklista ulicama grada kojom se ističe da su biciklisti ravnopravni i korisni učesnici u saobraćaju i da grad pripada ljudima, a ne motornim vozilima.

Prva Kritična masa je bila u San Francisku 1992. godine, a sada se jednom mesečno održava u više od 300 gradova sveta da bi se javnosti i vlastima skrenula pažnja na potrebe i svakodnevne probleme biciklista i biciklistkinja u saobraćaju.

