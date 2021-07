Krivične prijave zbog urušavanja zgrade u Vidovdanskoj

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će sutra biti podnete krivične prijave protiv odgovornih za urušavanje zgrade u Vidovdanskoj na Vračaru.

Vesić je za Tanjug rekao da je pet porodica smešteno u hotel „Slavija“, što će platiti opština Vračar, a da dve porodice imaju svoj smeštaj.

Prema njegovim rečima, stanari će dobiti pomoć od Grada Beograda preko Centra za socijalni rad.

Vesić je rekao da će za stanare u međuvremenu, dok se zgrada ne sanira, biti iznajmljeni stanovi što će, kako kaže, morati da plati investitor.

„Ne možemo da uđemo u zgradu jer je policija zabranila ulaz. Čeka se statičar koji jedini može da da dozvolu za ulazak, a nakon toga će opštinska komisija da popiše sve stvari i utvrdi štetu i to će biti osnov za zahtev za odštetu stanara“, rekao je Vesić.

Dodao je da je važno da su stanari „sklonjeni sa ulice“ i da imaju gde da budu.

Vesić je rekao da se još uvek ne zna tačno ko je investitor koji je započeo radove pored urušene zgrade zato što se, kako kaže, vodi na fizička lica koji su vlasnici placa.

U međuvremenu je, kako kaže, izgleda podnet zahtev za promenu vlasništva.

„Obično to tako bude, počne se sa dozvolom na vlasnika placa, on u međuvremenu dobije jedan deo kvadrata, a onda da vlasništvo na nekog drugog, a to ćemo da saznamo. U ovom trenutku, ne znamo ko je investitor“, kazao je Vesić.

(Tanjug)

