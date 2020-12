Krivokapić (SHARE Fondacija): Država ne može da opravda postavljanje kamera za prepozavanje lica

Direktor Fondacije SHARE, Danilo Krivokapić, izjavio je danas za agenciju Beta da nadležni organi ne mogu da opravdaju postavljanje velikog broja kamera za prepozvanje lica u Beogradu jer glavni grad Srbije „važi za siguran grad“.

„Za ovakvu vrstu obrade neophodno je da se dokaže da je on neophodan i proporcionalan. Da je to neophodno: treba da se dokaže da ne postoji nijedan drugi način da se izborite sa nekim problemom, a da je proporcionalno znači da se dokaže da ta mera ima smisla. To država ne može da dokaže jer Beograd važi za siguran grad“, kazao je Krivokapić.

Naglasio je da se zato postavlja pitanje zbog čega se u Beogradu uvodi najmodernija oprema za biometrijski nadzor gradjana.

Rekao je da je taj sistem nadzora, po onome što se zna o njemu, protivan pravnim okvirima Evropske unije i kosi sa Konvencijom o zaštiti lica u oblasti automatske obrade ličnih podataka i drugim konvencijama o ljudskim pravima.

Dodao je da samo postavljanje kamera i pokrivanje celog Beograda nisu jedini problemi, već je to i kupovina softvera za prepoznavanje lica.

„Našim zakonima nije regulisan video-nadzor, to je dosta neregulisana oblast. Dodatno ovde pričamo o biometrijskom nadzoru, odnosno o prepoznavanju lica. Prema našim tumačinjima zakona, implementacija takvog nadzora nezakonita je – i to nije samo naše mišljenje“, kazao je on.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ove godine je u Mišljenju koje je uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) konstatovao da „nije obezbedjen odgovarajući pravni osnov za nameravanu obradu biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica upotrebom sistema za video nadzor“.

Poverenik je upozorio MUP da se nameravanim radnjama obrade mogu povrediti odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Informacije MUP-a dostavljene Povereniku pokazuju da se u Beogradu planira postavljanje 8.100 kamera, rekao je Krivokapić.

Pored kamera na stubovima, policija je kupila i mobilne kamere, kamere za vozila i kamere koje bi policajci nosili na uniformama.

Krivokapić je naveo da je Fondacija SHARE s gradjanima do sada napravila mapu više od 1.000 kamera širom Beograda.

(Beta)

