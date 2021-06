Krizni štab doneo odluku: Evo šta se sve menja

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 danas je dodatno ublažio protivepidemijske mere. Pokrajinski sekretar dr Zoran Gojković rekao je doneta odluka o pet glavnih mera.

– Sve prodavnice nadalje mogu da rade 24 sata, dakle nema više ograničenja rada ovih objekat. Ugostiteljski objekti koji su na otvorenom imaju neograničeno radno vreme, dok u zatvorenom radno vreme je ograničeno do 1.00 sati. U ovim objektima od sada je dozvoljena i muzika, što je dodatna relaksacija. Što se tiče sportskih događaja, preporuka Kriznog štaba Vladi Republike Srbije jeste da se dozvoli i prisustvo publike na stadionima i to sa kapacitetom do 50 odsto popunjenosti, a u halama, tj. zatvorenim prostorima biće do 30 odsto kapaciteta. Naravno, uz sve protivepidemijske mere – rekao je Gojković.

Prema njegovim rečima, relaksirane su mere i kada je u pitanju okupljanje ljudi. U zatvorenom i otvorenom prostoru, od sada će moći da bude do 500 osoba.

– Ako je objekat mogao da primi 1.000 ljudi, sada može 500. Ako je mogao ranije 200, može 100. Relaksiramo i mere u vezi sa školarcima i njihovim vannastavnim aktivnostima.

