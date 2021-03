Krizni štab razmatra ublažavanje mera za ove grupe stanovništva

Na narednoj sednici Kriznog štaba mogle bi da budu ublažene mere za pojedine uslužne delatnosti koje bi bile izuzete iz mera delimičnog zaključavanja, pooštrenih u utorak. To je najavio i epidemiolog dr Predrag Kon.

Dr Kon je objasnio da bi ovim za početak bili obuhvaćeni frizeri i saloni za lepotu, kao i još neke druge uslužne delatnosti.

Medicinski deo Kriznog štaba će već u nedelju analizirati prvi presek rezultata pooštrenih mera, a sednica Kriznog štaba očekuje se u ponedeljak. Ipak, nije isključeno da bi i pre toga moglo da dođe do delimičnog popuštanja mera za takozvani mali biznis, jer zatvaranje najviše pogađa male privrednike, preduzetnike i zanatlije koje imaju jednog ili nekolicinu zaposlenih i koji praktično žive od dnevnog pazara.

Do sada su zbog svakog zaključavanja najviše kivni bili oni „mali“ koji, kako kažu, žive od dnevnog pazara. Frizeri, šminkeri, radnjice, obućari, ključari, krojači i mnoge druge zanatlije kojima je zbog krize promet već desetkovan i koji bi teško opstali bez državne pomoći. Uglavnom su to radnjice sa svega nekoliko zaposlenih koje uredno državi plaćaju obaveze, a čiji vlasnici nisu imali toliki obrt da bi mogli da naprave novčane zalihe.

– Jako mali broj klijenata dolazi u frizerske salone, što je dovelo do pada prihoda od 50 do 70 odsto. U unutrašnjosti je problem još veći, jer u nekim mestima pad prometa ide od 80, pa do čak 90 odsto – kažu u Udruženju frizera Srbije za Blic.

Sada upozoravaju da bi ih zaključavanje dodatno prizemljilo, a da su mnogi već stavili ključ u bravu, jer kako ocenjuju, „ono posla što ga i ima nije dovoljno da se pokriju porezi, kirija, plate“.

