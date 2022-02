KUD “Ivo Lola Ribar” postaje gradska ustanova

BEOGRAD – Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas odluku o preuzimanju Akademskog kulturno-umetničkog društva „Ivo Lola Ribar“.

„Grad će preuzeti to kulturno-umetničko društvo koje ima svoju tradiciju i jedno od naših najznačajnijih. To će postati gradska institucija što znači da više neće imati problema sa funkcionisanjem. Neće imati tekućih finansijskih problema“, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Naveo je da Beograd ima brojna kulturno-umetnička društva i dodao da se u našoj zemlji više od 100.000 ljudi bavi folkorom koji je veoma značajan za afirmaciju naše nacinalne kulture.

Podsetio je da su odbornici u proteklom periodu već glasali za preuzimanje pozorišta KPGT.

„Preuzevši KPGT, Beograd je konačno dobio jedno gradsko alternativno pozorište. Preuzeli smo i ‘Gvarnerijus’, koji vodi Jovan Kolundžija, sa divnom salom, a sada to isto činimo i sa ‘Lolom’“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

