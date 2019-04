Kulturna ponuda obezbeđuje rast broja turista

BEOGRAD – Za grad Beograd je važno da ima bogatu kulturnu ponudu, kako to priliči jednoj evropskoj prestonici i nije dovoljno raditi samo na poboljšanju infrastrukture, već i na sadržajima koji će zainteresovati građane prestonive, ali i njene goste, poručio je pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović gostujući na Televiziji „Hepi”.

Da to grad i čini Mladenović je ilustrovao je događajima koji predstoje, a prvi su Dani Beograda za koje je pripremljen bogat program.

– April je po tome prepoznatljiv i ta manifestacija je za grad veoma značajna. Za maj smo pripremili „Marš besmrtnog puka”, koji će biti održan 9. maja na Dan pobede. Već sada se radi i na pripremi Džez festivala, BELEF-a i mnogih drugih događaja i festivala koji nas očekuju do kraja godine“, rekao je on.

Mladenović je podsetio da se u Beogradu organizuje mnoštvo događaja i festivala, ne samo u organizaciji Grada Beograda već različite programe, koncerte i druge događaje organizuju i privatne produkcije .

Prema njegovim rečima, trend rasta broja posetilaca i turista je konstantno dvocifren, već pet-šest godina unazad i kako kaže te brojke je teško je ponavljati iz godine u godinu.

„Ne dolaze samo sezonski turisti tokom proleća i leta, već je određen broj turista aktuelan tokom svih 12 meseci. Nadam se da će se veza sa Kinom dodatno pojačati, jer su u pitanju ozbiljne brojke turista iz najmnogoludnije zemlje sveta“,rekao je Mladenović.

(Tanjug)