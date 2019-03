Kuršumlija: Otac od nadnice pokušava da izgradi kuću na obroncima Kopaonika

Na obroncima Kopaonika, u selu Štava, na oko 40 kilometara od Kuršumlije, potpuno usamljena i odsečena od civilizacije živi četvoročlana porodica Gavrilović u trošnoj kući, a želja im je da sagrade bolju kuću pored asfaltnog puta.

U takvim lošim uslovima za život, otac Milija Gavrilović (49) oženio se Albankom Djinom (40), a od nadnice i dečijeg dodatka podižu dva sina, Jovana (4) i Dejana koji je star osam meseci.

Otac Milija je odlučio da naredne tri godine nadniči u seči drva na planini za 2.000 dinara dnevno, na ledjima iznosi drva do prilaza šumi, kako bi sagradio kuću pored asfaltnog puta i deci pružio bolje uslove za odrastanje.

„Moramo da razvlačimo dečji dodatak, a moju nadnicu da ostavljamo sa strane. To je 2.000 dinara dnevno. Za tri godine, ako izdržim, zaradiću veliku sumu novca i moći ću da sagradim kuću“, rekao je čvrsto uveren Milija.

Prve korake ka tome da svoj plan sprovede u delo i da od mukotrpnog rada sagradi kuću, Milija je načinio kada je za njivu pored puta, udaljenu 4 kilometra od Lukovske banje zimus uštedeo od nadnice da bi platio taksu za prenamenu njive u gradjevinski plac.

Do tog placa doveo je vodu, a platio je arhitekti da napravi plan kuće.

„Ne mogu da vam opišem koliko smo srećni zbog ovog početka, to nam daje snagu da izdržimo i istrajemo u svemu. Pre svega, da deca i supruga izdrže sami u planini i da me moje zdravlje posluži da realizujem plan i ostvarim životni san. Ako me zdravlje posluži, kako je krenulo, za tri godine, mi se selimo odavde“, kazao je Milija uz težak uzdah.

On je rekao da ni od koga nisu tražili pomoć, te da ne znaju kome da se obrate, a u dugim zimskim noćima u staroj kući „blatnjari“, čije zidove razjeda vreme, roditelji Milija i Djina do duboko u noć maštaju o boljoj kući, signalu za televiziju i telefon.

„Tako mi provodimo naše slobodno vreme, nema televizora, filmova, šetnje po gradu, mobilnih telefona, što neko ne bi mogao zamisliti. Ja sam zbog ljubavi došla ovde čak iz Albanije, uprkos teškim uslovima“, rekla je Djina.

Milija je obezbedio jedan stari model mobilnog telefona, koji je povezao sa antenom, a on, prema njegovim rečima, služi za „svaki slučaj“.

„Na primitivan način, ali sam uspeo da ga osposobim, da nekako dobije signal. Treba za ‘ne daj Bože’, ako se neko od nas razboli, da nekoga zovemo, da zakažemo preglede“, kazao je Milija.

Gavrilovići sami obezbedjuju hranu, jer imaju voćnjake, baštu sa povrćem, drže stoku, pa retko šta od namirnica kupuju u prodavnici.

Prema Milijinom proračunu, biće mu potrebno više od hiljadu nadnica kako bi obezbedio novac za kuću.

Dok Milija, s ranim jutrom odlazi u nadnicu, Djina, usamljena sa dvoje nejači duboko u planini, ne skriva brigu, jer će samo od Milijinog mukotrpnog rada, ostvariti san o novoj kuci.

Majka Djina, ne krije tugu što joj sinovi žive u kući „blatnjari“, jer, kako je rekla za agenciju Beta, ona je u Albaniji imala bolje detinjstvo.

„Nemaju igračke, nemaju ni približno uslove kao ostala deca. Ali, šta ću kada drugačije ne možemo. Dečji dodatak, koji iznosi svega 5.500 dinara mesečno, mora da se opredeli za preče stvari, lekove, kontrole, put do grada“, rekla je Djina.

(Beta)