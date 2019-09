Kvar na vodovodnoj cevi na uglu Tadeuša Košćuška i Cara Dušana

BEOGRAD – Zbog jutrošnjeg kvara na vodovodnoj cevi na uglu ulica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška, na opštini Stari grad, bez vode će biti pojedini potrošači u tim ulicama, a u Beogradskom vodovodu očekuju da kvar bude otklonjen do 15 sati.

Bez vode će biti potrošači u delu ulica Tadeuša Košćuška, od Strahinjića Bana do Cara Dušana, kao i u Cara Dušana od Tadeuša Košćuška do Kralja Petra, saopštilo je to preduzeće.

U pitanju je liveno-gvozdena cev, prečnika 150 milimetara, koja je položena 40-tih godina prošlog veka.

Brzom reakcijom terenske ekipe su, po prijavi građana Kontakt centru nešto pre 8.30 časova, zaustavile oticanje vode niz Ulicu Tadeuša Košćuška, navedneo je u saopštenju.

U Beogadskom vodovodu je rečeno Tanjugu da se saobraćaj na tom delu odvija neometano.

(Tanjug)