Ladjević: Ko ne veruje da je korona opasna organizovati mu ekskurziju u crvenu zonu

Direktor Centra za anesteziologiju i reanimaciju Kiničkog centra Srbije i koordinator svih anesteziologa u kovid bolnicama Nebojša Ladjević izjavio je večeras da u kovid bolnici u Batajnici, u čijoj je crvnoj zoni radno proveo vikend, ima dosta pacijanata, tako da se ceo jedan objekat koji ima 400 kreveta napunio pa je otvoren i novi objekat, koji do sad nije morao da bude otvoren.

“ Tako da je otvoren još jedan sprat koji ima 102 kreveta i on je već poprilično popunjen. A ovom prvom objektu B nalazi se jedinica intenzivnog lečenja i njoj ima skoro 90 pacijenta na mehaničkoj ventilaciji“, rekao je Ladjević, za Radio televiziju Srbije.

Kako je naveo, to su pacijenti na respiratorima, samo na različitim modovima mehaničke ventilacije, oko 40 je intubirano.

„Oni pacijanti koji dodju do respiratora, ili kako mi kažemo mehaničkog ventilatora, to su pacijenti koji su u izuzetno lošem kliničkom stanju i zato su došli do respiratora kao poslednje mere kojom možemo da mu pomognemo“, rekao je Ladjević.

On je, na pitanje o onima koji misle da virus krona nije opasan i da se nekom drugom dešava, rekao da svako normalan ko gleda priloge iz bolnica, crvenih zona, može shvatiti da je to opasno i da postoji.

„Zemlja je okrugla nije ravna, tako i ovo postoji a nije da ne postoji. Ukoliko neko smatra da ne postoji, možda bi bilo dobro organizovati neku ekskurziju pa da pogleda unutra. Mislim da bi shvatio vrlo brzo koliko je to opasno“, rekao je Ladjević.

(Beta)

