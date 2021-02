Lepo vreme se vraća: Za vikend pravo proleće

Sa zapada stiže topliji vazduh. Razvedravanje i na jugu i istoku Srbije. Jutarnja temperatura od -4 , najviša dnevna do 14 stepeni.

Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, samo još ujutru i pre podne ponegde na jugu i istoku kratkotrajne mešovite padavine (kiša i sneg).

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, uveče i noću u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4 stepena, na jugu Srbije od -4 do 0, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.

U petak suvo i toplije, a slab jutarnji mraz očekuje se samo na jugu zemlje. Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim periodima. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od -4 do 4, najviša dnevna od 5 na istoku do 14 stepeni na zapadu Srbije.

Za subotu se predviđa umereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine. Ponegde se očekuje slaba, kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren zapadni. Najniža temperatura od -2 na jugu do 6 na severu, najviša dnevna od 10 na jugu i istoku do 18 stepeni na zapadu Srbije.

U nedelju umereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo za ovaj period godine. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

